Pese a la derrota de su aliado libertario, Alfredo Cornejo celebró en Corrientes el triunfo del radicalismo

El gobernador Alfredo Cornejo celebró el triunfo de la Unión Cívica Radical (UCR) en las elecciones 2025 en Corrientes junto a los hermanos Valdés, donde el radicalismo compitió separado de La Libertad Avanza . El mandatario viajó a esa provincia junto a Pamela Verasay , su candidata a diputada nacional; y pese al mal desempeño de su aliado en Mendoza, festejó.

Además, el diputado nacional Julio Cobos , que viajó para acompañar Valdés, volvió a apuntar contra los libertarios.

Cornejo, que firmó una alianza con el presidente Javier Milei para ir unidos en los próximos comicios legislativos de octubre en la provincia de Mendoza , festejó junto a Juan Pablo Valdés , gobernador electo, y a Gustavo Valdés , mandatario saliente, y se mostró sonriente en las redes sociales.

"Quiero felicitar a Juan Pablo Valdés y Gustavo Valdés por el contundente triunfo en las elecciones de Corrientes . Este resultado refleja el reconocimiento de los correntinos a una gestión seria, responsable y comprometida con el desarrollo de la provincia. A Juan Pablo le espera una gran responsabilidad como sucesor de Gustavo, quien deja una administración ordenada y con un prósperos futuro", escribió el gobernador en la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1962329917967794338&partner=&hide_thread=false Quiero felicitar a @JPValdesok y @gustavovaldesok por el contundente triunfo en las elecciones de Corrientes. Este resultado refleja el reconocimiento de los correntinos a una gestión seria, responsable y comprometida con el desarrollo de la provincia.



A Juan Pablo le espera una… pic.twitter.com/pfaNtc3ZGN — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) September 1, 2025

También estuvo en Corrientes Pamela Verasay, candidata a diputada nacional por el Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. "Una victoria contundente, con más del 50% de apoyo, que revalida un modelo de gestión y compromiso con la provincia", expresó.

cornejo valdes verasay en corrientes

De qué partido es Juan Pablo Valdés

Con el 70% de participación, el frente Vamos Corrientes encabezado por Juan Pablo Valdés y Pedro Braillard Poccard se impuso en el 52,61% de los votos en las elecciones para gobernador de Corrientes. Los hermanos Valdés son unos de los exponentes más fuertes del radicalismo a nivel nacional.

El segundo lugar fue para el peronista Martín Ascúa (PJ), que logró el 20,1% y Ricardo Colombi (Encuentro por Corrientes), con el 17,27%, escrutadas el 11,22% de las mesas. Por otra parte, La Libertad Avanza (LLA), en tanto, con Lisandro Almirón como candidato, se ubicó en un cuarto lugar con solo el 8,2%, según el escrutinio provisorio.

En total, más de 950 mil correntinos estuvieron habilitados para sufragar en las elecciones que, además de marcar la sucesión de Valdés, incluyó la renovación de 15 bancas en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado provincial.

Julio Cobos y el "palito" al radicalismo

"El gobernador de Corrientes, sin contradicciones, con una muy buena gestión que lo respalda y fiel a sus convicciones, conformó el frente Vamos Corrientes que se impuso con claridad este domingo, venciendo en forma contundente al kirchnerismo y relegando a LLA al cuarto lugar", escribió en X el diputado nacional Julio Cobos, quien es crítico de la alianza que Cornejo selló con La Libertad Avanza en Mendoza.

Sobre el radicalismo, señaló: "Esto trasciende la coyuntura y es vital para el 2027: UCR y fuerzas afines deben consolidarse como alternativa a estos extremos y la intolerancia que los caracteriza y asemeja y será posible junto a gobernadores como Pullaro, Sadir, Valdés y aquellos que creen en una Argentina distinta".

"Tenemos mucha tarea por delante. Lo primero: que los dirigentes de la UCR nacional reconstruyamos nuestro partido y desde allí, converjamos con otras fuerzas compatibles para construir una alternativa superadora, lejos de los extremos. Hoy dimos un gran paso. Sigamos este camino", apuntó Cobos.