elecciones 2025

Pese a la derrota de su aliado libertario, Alfredo Cornejo celebró en Corrientes el triunfo del radicalismo

El gobernador Alfredo Cornejo celebró el triunfo del radicalismo en las elecciones correntinas, donde La Libertad Avanza quedó en cuarto lugar.

Alfredo Cornejo viajó a Corrientes para acompañar a los hermanos Valdés.

Alfredo Cornejo viajó a Corrientes para acompañar a los hermanos Valdés.

 Por Florencia Martinez del Rio

El gobernador Alfredo Cornejo celebró el triunfo de la Unión Cívica Radical (UCR) en las elecciones 2025 en Corrientes junto a los hermanos Valdés, donde el radicalismo compitió separado de La Libertad Avanza. El mandatario viajó a esa provincia junto a Pamela Verasay, su candidata a diputada nacional; y pese al mal desempeño de su aliado en Mendoza, festejó.

Además, el diputado nacional Julio Cobos, que viajó para acompañar Valdés, volvió a apuntar contra los libertarios.

Lee además
Con guiños a Javier Milei y cuestionamientos a Cornejo, el Frente Libertario Demócrata presentó sus candidatos
elecciones 2025

Con guiños a Javier Milei y cuestionamientos a Cornejo, el Frente Libertario Demócrata presentó sus candidatos
Nuevo Polo de Educación Superior en General Alvear.
Inversión histórica en el Sur mendocino

General Alvear apuesta al futuro con un Polo Educativo sustentable e innovador

Cornejo, que firmó una alianza con el presidente Javier Milei para ir unidos en los próximos comicios legislativos de octubre en la provincia de Mendoza, festejó junto a Juan Pablo Valdés, gobernador electo, y a Gustavo Valdés, mandatario saliente, y se mostró sonriente en las redes sociales.

"Quiero felicitar a Juan Pablo Valdés y Gustavo Valdés por el contundente triunfo en las elecciones de Corrientes. Este resultado refleja el reconocimiento de los correntinos a una gestión seria, responsable y comprometida con el desarrollo de la provincia. A Juan Pablo le espera una gran responsabilidad como sucesor de Gustavo, quien deja una administración ordenada y con un prósperos futuro", escribió el gobernador en la red social X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1962329917967794338&partner=&hide_thread=false

También estuvo en Corrientes Pamela Verasay, candidata a diputada nacional por el Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. "Una victoria contundente, con más del 50% de apoyo, que revalida un modelo de gestión y compromiso con la provincia", expresó.

cornejo valdes verasay en corrientes

De qué partido es Juan Pablo Valdés

Con el 70% de participación, el frente Vamos Corrientes encabezado por Juan Pablo Valdés y Pedro Braillard Poccard se impuso en el 52,61% de los votos en las elecciones para gobernador de Corrientes. Los hermanos Valdés son unos de los exponentes más fuertes del radicalismo a nivel nacional.

El segundo lugar fue para el peronista Martín Ascúa (PJ), que logró el 20,1% y Ricardo Colombi (Encuentro por Corrientes), con el 17,27%, escrutadas el 11,22% de las mesas. Por otra parte, La Libertad Avanza (LLA), en tanto, con Lisandro Almirón como candidato, se ubicó en un cuarto lugar con solo el 8,2%, según el escrutinio provisorio.

En total, más de 950 mil correntinos estuvieron habilitados para sufragar en las elecciones que, además de marcar la sucesión de Valdés, incluyó la renovación de 15 bancas en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado provincial.

Julio Cobos y el "palito" al radicalismo

"El gobernador de Corrientes, sin contradicciones, con una muy buena gestión que lo respalda y fiel a sus convicciones, conformó el frente Vamos Corrientes que se impuso con claridad este domingo, venciendo en forma contundente al kirchnerismo y relegando a LLA al cuarto lugar", escribió en X el diputado nacional Julio Cobos, quien es crítico de la alianza que Cornejo selló con La Libertad Avanza en Mendoza.

Sobre el radicalismo, señaló: "Esto trasciende la coyuntura y es vital para el 2027: UCR y fuerzas afines deben consolidarse como alternativa a estos extremos y la intolerancia que los caracteriza y asemeja y será posible junto a gobernadores como Pullaro, Sadir, Valdés y aquellos que creen en una Argentina distinta".

"Tenemos mucha tarea por delante. Lo primero: que los dirigentes de la UCR nacional reconstruyamos nuestro partido y desde allí, converjamos con otras fuerzas compatibles para construir una alternativa superadora, lejos de los extremos. Hoy dimos un gran paso. Sigamos este camino", apuntó Cobos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juliocobos/status/1962331948593844272&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Alfredo Cornejo sobre la Ruta Nacional 143: "Decidimos dejar atrás la queja y pasar a la acción"

La respuesta de Cornejo a los gremios por la reforma del estatuto del empleado público

Cornejo y los audios de Spagnuolo: diferenció a los funcionarios "técnicos" de Milei, de los "de otro tipo"

Qué dice el proyecto del Gobierno de Mendoza que busca modificar el Estatuto del Empleado Público

Obras en Mendoza: cuáles financia la Nación, cuáles frenó y qué provincias imitaron el modelo de las rutas

El guiño de Cornejo a su nuevo aliado político en Mendoza

Los argumentos del Gobierno de Mendoza para ratificar el convenio con Vialidad Nacional

El emotivo posteo de Alfredo Cornejo por el Día del Padre en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Fondos del Resarcimiento: ¿Qué obra pública está en marcha y cuáles quedaron en stand by?
Proyectos productivos

Fondos del Resarcimiento: ¿Qué obra pública está en marcha y cuáles quedaron en stand by?

Las Más Leídas

Los resultados del sorteo del Brinco de este domingo 31 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1317 del domingo 31 de agosto

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2391 del domingo 31 de agosto

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3300 del domingo 31 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3300 del domingo 31 de agosto

Una vecina de El Borbollón, en Las Heras, mostró las condiciones en que se encuentran los barrios.
"NECESITAMOS QUE LIMPIEN"

Vecinos de Las Heras siguen sin respuestas: viven entre la basura y circulan por calles rotas

Más de 700 vecinos de dos comunas de Mendoza se llevaron la peor parte de la lluvia.
Temporal que no cesa

La lluvia causó estragos en Mendoza y provocó cientos de intervenciones: las comunas más afectadas

Te Puede Interesar

Fondos del Resarcimiento: ¿Qué obra pública está en marcha y cuáles quedaron en stand by?
Proyectos productivos

Fondos del Resarcimiento: ¿Qué obra pública está en marcha y cuáles quedaron en stand by?

Por Cecilia Zabala
Alfredo Cornejo viajó a Corrientes para acompañar a los hermanos Valdés.
elecciones 2025

Pese a la derrota de su aliado libertario, Alfredo Cornejo celebró en Corrientes el triunfo del radicalismo

Por Florencia Martinez del Rio
La historia de una innovadora en el aceite de oliva en Mendoza.
Economias Regionales

La historia de una innovadora en el aceite de oliva en Mendoza

Por Marcelo López Álvarez