Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido. Con este caso, Mendoza suma ocho femicidios en lo que va de 2025.

La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido

La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido

Foto: Facebook
 Por Carla Canizzaro

El femicidio de una mujer de 56 años conmocionó a la provincia de Mendoza. El trágico suceso ocurrió este martes alrededor de las 16 horas en la localidad de Buena Nueva, Guaymallén. Este femicidio es el octavo en lo que va del año y la escala de violencia aumenta cada vez más.

Octavo femicidio en Mendoza

Sandra Sánchez vivía donde ocurrió el hecho, en su vivienda ubicada en calle Ropolo al 6500. Ella se había separado de su agresor hace un tiempo. Sin embargo, el hombre acabó con su vida. Se trata de Enzo Valdovino, de 57 años, quien apuñaló a su expareja en la axila izquierda, lo cual le produjo la muerte.

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Femicidio Guyamallén, movil policial, Policía
El femicidio de una mujer de 56 años conmocionó a la provincia de Mendoza

El femicidio de una mujer de 56 años conmocionó a la provincia de Mendoza

Según vecinos del lugar, al hombre lo veían seguido en el barrio. Hoy, Enzo Valdovino acudió a la vivienda de la víctima para retirar unos muebles y allí comenzó todo. Sandra lo agredió con una silla y un forcejeo comenzó entre ellos, hasta que Valdovino tomó un cuchillo y la apuñaló en la axila izquierda.

Además, un vecino manifestó que escuchó el grito de la mujer desesperado pidiendo ayuda. Tras ese momento, la mujer salió de la vivienda, se desplomó y murió. Luego de un llamado a la línea de emergencias, personal policial arribó al lugar inmediatamente y solicitaron la presencia de una ambulancia tras ver el cuerpo de la víctima en la vereda.

enzo valdovino, femicidio, mendoza
Enzo Valdovino acudió a la vivienda de la víctima para retirar unos muebles y allí comenzó todo

Enzo Valdovino acudió a la vivienda de la víctima para retirar unos muebles y allí comenzó todo

Acto seguido, procedieron a la detención de Valdovino. Ante la impotencia y la tristeza, vecinos del lugar quisieron lincharlo y, según testimonios, el hombre decía repetidamente "fui yo, fui yo".

En el caso intervino la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, quien al llegar al lugar dispuso la realización de las tareas de Policía Científica y personal de Investigaciones.

Femicidio, Guaymallén, Policía científica
En el caso intervino la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos

En el caso intervino la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos

Ya son ocho los femicidios que conmocionan a Mendoza

La violencia de género refleja una realidad alarmante y Mendoza se posiciona como una de las provincias con mayor índice de femicidios. Con el crimen de Sandra Sánchez, ya son ocho las mujeres que perdieron la vida en manos de un femicida. Mujeres, madres, trabajadoras, hijas, nietas y estudiantes sufrieron el dolor y la violencia por parte de su pareja o expareja.

Recientemente, el departamento de San Rafael se vio conmocionado por el femicidio de la docente Rocío Collado. Ahora, en menos de una semana, un trágico hecho genera conmoción e impotencia en la sociedad mendocina.

femicidio, San Rafael, rocío maricel collado

Según un informe del Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven", en lo que va del 2025, 165 mujeres fueron víctimas de un femicidio en Argentina, es decir, un crimen cada 36 horas.

El informe detalla que el 15% de las víctimas había realizado al menos una denuncia previa, mientras que el 10% contaba con alguna medida de protección judicial. También señala que 14 de los agresores pertenecían a las fuerzas de seguridad y que la mayoría eran parejas (42%) o exparejas (29%) de las víctimas.

