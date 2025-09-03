Murió Germán Ejarque, un referente de la discapacidad en Mendoza

Germán Ejarque, un referente de la discapacidad en Mendoza, falleció a los 47 años.

Este miércoles se conoció la noticia del fallecimiento de Germán Ejarque, un referente de la discapacidad en la provincia de Mendoza. Sus compañeros de militancia expresaron su dolor.

Ejarque había sido funcionario durante gobiernos peronistas, tanto en la provincia de Mendoza como en la Nación, visibilizando su lucha por los derechos de las personas con discapacidad.

Ejarque estuvo al frente de la Dirección de Discapacidad durante el Gobierno de Francisco Paco Pérez (2011-2015) y presidente del Consejo Provincial de la Persona con Discapacidad y vicepresidente del Consejo Federal de Discapacidad.

Además, ocupó el cargo de director de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional de la Dirección Nacional para la Inclusión de las personas con discapacidad durante el gobierno de Alberto Fernández y fue Director del Observatorio de Discapacidad dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Un ejemplo de lucha por la accesibilidad de las personas con discapacidad

German Ejarque sufrió una lesión medular cuando nació. En una entrevista con Sitio Andino, señaló: "Creo que el principal logro ha sido acercar a las personas con discapacidad a la política, ahora la gente puede participar en todos los ámbitos. Hubo un cambio social grande y estamos en un momento histórico porque la sociedad ha tomado conciencia y se nos empieza a ver ante todo como personas, como sujetos de derecho, indicó.

Sin embargo. advertía que queda un largo camino por recorrer.

"He sido un afortunado. Jamás me di cuenta de la discapacidad, creo que es la ventaja de nacer así. Además siempre se me hizo creer que todo lo podía hacer".

Dolor

A través de las redes sociales, referentes del peronismo mendocino expresaron su dolor por la muerte de Germán Ejarque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PJ_Mza/status/1963217877923664176&partner=&hide_thread=false Hoy despedimos con profundo dolor a nuestro compañero Germán Ejarque.



Un hombre comprometido con las causas sociales y, en especial, un referente incansable en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. pic.twitter.com/M7NU6Yl7mI — PJ Mendoza (@PJ_Mza) September 3, 2025