La Ciudad celebró el Día del Padre Mendocino con un emotivo acto y reconocimientos

Día del Padre Mendocino, todos los premiados.

Por Sitio Andino Departamentales







En la Municipalidad de Mendoza, mediante la ordenanza 3849, se estableció que el 24 de agosto se celebre el Día del Padre Mendocino. Posteriormente, en 2013, a través de las ordenanzas 3851 y su modificatoria 4174, se instituyó la Distinción Municipal “Padre Destacado de la Ciudad de Mendoza”, para reconocer a aquellos padres que constituyen un ejemplo de vida, modelos en la conducción de sus hijos y transmisores de los valores necesarios para formar ciudadanos honestos y de bien.

En el marco de esta celebración se realizó el acto de distinción de “Padre Destacado” que comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y el Himno a San Martín, en la voz de Alberto Jerez. A continuación, se vivió un emotivo momento con la interpretación actoral de Silvia del Castillo, quien leyó una carta en la piel de una hija, recordando la importancia de un padre en la vida de cualquier ser humano. La puesta estuvo acompañada por el violín de Víctor Silione.

image Visiblemente emocionado, el intendente Ulpiano Suarez dio la bienvenida y agradeció la presencia de cada uno de los hombres que en esta oportunidad serían distinguidos. En sus palabras, expresó: “Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias señor presidente y a cada uno de los miembros de este Concejo Deliberante por permitirme compartir este reconocimiento que sin duda nos emociona a todos los vecinos de la Ciudad. Cerramos así, un hermoso mes sanmartiniano que comenzó con un abrazo federal reconociendo a todas las entidades que trabajan por mantener vivo el legado de José de San Martín ”.

image Y agregó: “En este día, sin duda, cobra muchísimo protagonismo José de San Martín, no tanto por su epopeya, por su gesta libertadora, y por su rol como gobernador e intendente, sino fundamentalmente como padre, aquí, en esta Ciudad de Mendoza, y fundamentalmente por sus valores. Valores que hoy están representados en cada uno de ustedes, que han sido postulados por distintas asociaciones e instituciones. Les agradezco profundamente el trabajo que hacen y que hoy me permitan estar compartiendo este reconocimiento con ustedes. Como intendente de la Ciudad de Mendoza quiero decirles que sigamos transitando este camino con honestidad y empatía. Sigamos construyendo juntos la Ciudad que soñamos, esa misma ciudad que soñó San Martín por aquellos años, y a seguir con la fuerza de nuestra historia y con mucho amor por el prójimo, con mucho amor por nuestra familia, seguir haciendo de esta Ciudad un hermoso lugar para vivir”.

image En esta edición, fueron 30 los padres distinguidos, seleccionados por diferentes instituciones, asociaciones, fundaciones, centros de jubilados, uniones vecinales y clubes. Se trata de hombres que han desarrollado una gran labor en sus comunidades y que, sobre todo, han sabido inculcar en sus hijos, vecinos, alumnos y compañeros los valores que el General San Martín legó para guiar la vida en comunidad de manera positiva y colaborativa. Además del reconocimiento, cada uno recibió su Pasaporte Sanmartiniano y un vino, obsequio de Bodega Los Haroldos. image Destacados por el Día del Padre Mendocino Rafael Francisco Bitti , junto a las autoridades de FE.CU.VE.MA (Federación Cuyana de Veteranos de Malvinas).

, junto a las autoridades de FE.CU.VE.MA (Federación Cuyana de Veteranos de Malvinas). Francisco Oscar Aníbal Villegas , junto a las autoridades de la Asociación Damas Pro Glorias Mendocinas.

, junto a las autoridades de la Asociación Damas Pro Glorias Mendocinas. Juan Pablo Ropero , junto a las autoridades de la Academia Amelie.

, junto a las autoridades de la Academia Amelie. Mauro Alberto Sáenz Giuffrida , junto a las autoridades de la Fundación Bologna Mendoza.

, junto a las autoridades de la Fundación Bologna Mendoza. Carlos Alberto Parma , junto a las autoridades de la Cofradía Virgen del Carmen de Cuyo.

, junto a las autoridades de la Cofradía Virgen del Carmen de Cuyo. José Bressi , junto a las autoridades de la Asociación Familia Calabresa de Mendoza.

, junto a las autoridades de la Asociación Familia Calabresa de Mendoza. Luigi Beltrano Guercio , junto a las autoridades de la Asociación Familia Calabresa de Mendoza.

, junto a las autoridades de la Asociación Familia Calabresa de Mendoza. Edgardo Pablo Lemoli , junto a las autoridades del Centro Tradicionalista El Chañar.

, junto a las autoridades del Centro Tradicionalista El Chañar. Ramón Eduardo Saumell , junto a las autoridades del Centro de Jubilados y Pensionados Ferroviarios de Mendoza.

, junto a las autoridades del Centro de Jubilados y Pensionados Ferroviarios de Mendoza. Miguel Reinaldo Pagliocco , junto a las autoridades de la Unión Vecinal Barrio Sanidad.

, junto a las autoridades de la Unión Vecinal Barrio Sanidad. Roberto Sergio Gaia , junto a las autoridades del SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales Capital).

, junto a las autoridades del SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales Capital). Arnaldo Frisón , junto a las autoridades del SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales Capital).

, junto a las autoridades del SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales Capital). Humberto Lucero , junto a las autoridades de la Asociación Civil Creer que se Puede.

, junto a las autoridades de la Asociación Civil Creer que se Puede. Roberto Daniel Franco , junto a las autoridades de ASEDI (Asociación de Educación en Diabetes).

, junto a las autoridades de ASEDI (Asociación de Educación en Diabetes). Aurelio Cruz Valdés , junto a las autoridades del Club Dulce Refugio – Gimnasio N° 5.

, junto a las autoridades del Club Dulce Refugio – Gimnasio N° 5. José Miguel González , junto a las autoridades del CIC N° 2 – Club Manos Sabias.

, junto a las autoridades del CIC N° 2 – Club Manos Sabias. Elbio Alberto Videla , junto a las autoridades de la Asociación Amigos de la Comisaría Cuarta.

, junto a las autoridades de la Asociación Amigos de la Comisaría Cuarta. José Alberto Horn , junto a las autoridades del Club Social y Deportivo Domingo Faustino Sarmiento.

, junto a las autoridades del Club Social y Deportivo Domingo Faustino Sarmiento. José Vicente Guzzanti , junto a las autoridades del Rotary Club Mendoza Fundacional.

, junto a las autoridades del Rotary Club Mendoza Fundacional. Sergio Fabricio Buzzaqui , junto a las autoridades de la Casa de la Salud de la Mujer.

, junto a las autoridades de la Casa de la Salud de la Mujer. Lucas Manzur , junto a las autoridades de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Mendoza, Cuartel N° 14.

, junto a las autoridades de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Mendoza, Cuartel N° 14. Claudio Jorge Bellucci , junto a las autoridades del Club Mendoza de Regatas.

, junto a las autoridades del Club Mendoza de Regatas. Eugenio Vargas , junto a las autoridades de la Asociación Central de Jubilados y Pensionados Cuarta Este.

, junto a las autoridades de la Asociación Central de Jubilados y Pensionados Cuarta Este. Sergio Atilio Crisie , junto a las autoridades de la CECITYS (Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza).

, junto a las autoridades de la CECITYS (Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza). Carlos Ramón Jofré , junto a las autoridades de la Asociación Civil Escuela de Fútbol Gladiadores FC.

, junto a las autoridades de la Asociación Civil Escuela de Fútbol Gladiadores FC. Ricardo Osvaldo Ortiz , junto a las autoridades del Club Casita de Amor – CIC N° 1.

, junto a las autoridades del Club Casita de Amor – CIC N° 1. Ramón Demetrio Molina , junto a las autoridades del Club de Leones Mendoza.

, junto a las autoridades del Club de Leones Mendoza. Víctor Blas Merelles , junto a las autoridades del Gimnasio N° 1 – Club El Encuentro.

, junto a las autoridades del Gimnasio N° 1 – Club El Encuentro. Héctor Daniel Schestakow , junto a las autoridades de la Asociación Deportiva Anzorena ADA.

, junto a las autoridades de la Asociación Deportiva Anzorena ADA. Mario Alejandro Torres, junto a las autoridades del Club General San Martín Pacífico.