Día del Padre en Mendoza: por qué se celebra hoy, 24 de agosto

Cada 24 de agosto, en Mendoza se recuerda el Día del Padre. A continuación, conocé el origen de la efeméride y su emotiva relación con José de San Martín.
Solo en Mendoza, este 24 de agosto se celebra el Día del Padre. Esta efeméride provincial no solo recuerda la labor de José de San Martín como libertador de América, sino también su rol como padre de Mercedes Tomasa, nacida un día como hoy, en 1816.
Mercedes Tomasa, hija de José de San Martín y Remedios de Escalada, nació en la provincia de Mendoza el 24 de agosto de 1816, en la calle Corrientes, hogar que el matrimonio ocupaba desde 1814. La vivienda pertenecía a la familia Álvarez.
En homenaje al natalicio de su hija, mediante la Ley provincial 5131 se decretó que se celebre el Día del Padre en Mendoza. Esta conmemoración resalta el papel de San Martín como padre abnegado y amoroso, convirtiéndolo en un ejemplo de paternidad para las generaciones futuras.
Antes de fallecer el 25 de febrero de 1778, el prócer dejó a Mercedes una serie de enseñanzas y reflexiones, conocidas como las 12 máximas, entre las que se destacan: