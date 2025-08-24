¿Qué hacer hoy?

Las actividades en Mendoza por el Día del Padre Sanmartiniano

Hay propuestas culturales, artísticas, gastronómicas y visitas a sitios históricos en distintos departamentos de la provincia. El detalle de la agenda.

Nutrida agenda cultural por el 24 de agosto en Mendoza

Nutrida agenda cultural por el 24 de agosto en Mendoza


Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Sociedad

Este domingo 24 de agosto se celebra en todo el país el Día del Padre Sanmartiniano y en la provincia de Mendoza habrá actividades culturales, artísticas, gastronómicas y recreativas para homenajear al Libertador.

La agenda incluye propuestas en Ciudad, Lavalle, Las Heras y Maipú, además de visitas a museos y espacios patrimoniales.

Día del Padre Sanmartiniano: actividades destacadas en la Ciudad de Mendoza

La plaza Independencia será el epicentro de los festejos, en el marco del ciclo Agosto Sanmartiniano.

  • Lugar: Plaza Independencia
  • Horario: de 12 a 18
  • Propuesta: música, danzas, artesanías y comidas típicas
  • Cierre: a cargo del conjunto Los Chimeno
  • Acceso: libre y gratuito
24 de Julio de 2025, Plaza Independencia, invierno, frío, vacaciones, sol, soleado, clima, tiempo, temperatura
La Plaza Independencia será sede de varias actividades por el Día del Padre Sanmartiniano.

Además, habrá otras actividades:

  • Cuentos sanmartinianos: a las 11 en la Casa de San Martín (entrada gratuita hasta agotar la capacidad de la sala).
  • Visitas guiadas: en el Museo de Sitio e Interpretación Casa de San Martín (Corrientes 343, Ciudad) de 12 a 18.

Muestras y propuestas en museos

En el Museo Fader se podrá recorrer la exposición “Iconografía sanmartiniana”, con 14 grabados realizados en 1950 por estudiantes de la UNCuyo. La entrada será gratuita.

Festejos en Lavalle por el Día del Padre Sanmartiniano

El departamento de Lavalle también tendrá actividades desde el mediodía:

  • Acto protocolar a las 12.
  • Fogón criollo con el lanzamiento del concurso escolar Tras las huellas de San Martín.
  • Espectáculo artístico con la participación de artistas locales, a partir de las 12.30.

Teatro histórico en Las Heras este 24 de agosto

En el Campo Histórico El Plumerillo, a las 19 se ofrecerá una nueva función de la obra “El pueblo que hizo patria”, con más de 40 actores en escena.

Música y tradición en Maipú por el 24 de agosto

En la Bodega Carinae (Videla Aranda 2899, Cruz de Piedra, Maipú) se desarrollará el ciclo Camino de las Peñas, desde las 12.30.

  • Actuaciones de Franco González, Entre Viñas, La Parra Cuyana y el Ballet Danzar Entre Cuyanos.
Folclore Maipú

Pasaporte Nacional Sanmartiniano

La provincia invita también a recorrer los 28 hitos históricos vinculados a San Martín a través del Pasaporte Nacional Sanmartiniano.

Más información: www.pasaportenacionalsanmartiniano.tur.ar.

