Las actividades en Mendoza por el Día del Padre Sanmartiniano

Este domingo 24 de agosto se celebra en todo el país el Día del Padre Sanmartiniano y en la provincia de Mendoza habrá actividades culturales, artísticas, gastronómicas y recreativas para homenajear al Libertador.
La agenda incluye propuestas en Ciudad, Lavalle, Las Heras y Maipú, además de visitas a museos y espacios patrimoniales.
La plaza Independencia será el epicentro de los festejos, en el marco del ciclo Agosto Sanmartiniano.
Además, habrá otras actividades:
En el Museo Fader se podrá recorrer la exposición “Iconografía sanmartiniana”, con 14 grabados realizados en 1950 por estudiantes de la UNCuyo. La entrada será gratuita.
El departamento de Lavalle también tendrá actividades desde el mediodía:
En el Campo Histórico El Plumerillo, a las 19 se ofrecerá una nueva función de la obra “El pueblo que hizo patria”, con más de 40 actores en escena.
En la Bodega Carinae (Videla Aranda 2899, Cruz de Piedra, Maipú) se desarrollará el ciclo Camino de las Peñas, desde las 12.30.
La provincia invita también a recorrer los 28 hitos históricos vinculados a San Martín a través del Pasaporte Nacional Sanmartiniano.
Más información: www.pasaportenacionalsanmartiniano.tur.ar.