El emotivo posteo de Alfredo Cornejo por el Día del Padre en Mendoza

El gobernador mendocino recordó a su padre este 24 de agosto

La provincia de Mendoza celebra este 24 de agosto el Día del Padre , conmemoración instituida por la Ley 5.131 en honor al General Don José de San Martín , quien un día como hoy, de 1816, fue padre de Merceditas Tomasa .

Con un emotivo posteo en sus redes sociales, el gobernador Alfredo Cornejo hizo alusión a la celebración provincial, recordando a su padre Carlos, fallecido en noviembre de 2018 , como consecuencia de una afección respiratoria severa.

Tras fracasar las paritarias Alfredo Cornejo decretó un aumento salarial para un grupo de empleados estatales

Elecciones 2025 Quién es quién en las listas de todos los departamentos de La Libertad Avanza+ Cambia Mendoza

“El Día del Padre en Mendoza tiene un significado especial, porque lo celebramos en honor al General San Martín. Hoy lo conmemoro recordando también a mi papá, agradeciendo su ejemplo y su legado que me guía cada día ”, escribió el primer mandatario mendocino, junto a una imagen de su progenitor el día que asumió su primer mandato como gobernador, en diciembre de 2015.

En agosto de 1986, la Legislatura de Mendoza aprobó y sancionó la Ley 5.131, que instituyó esta fecha para la celebración del Día del Padre en todo el territorio provincial , en honor al Libertador y Gobernador Intendente de Cuyo.

Embed - Alfredo Cornejo on Instagram: "El Día del Padre en Mendoza tiene un significado especial, porque lo celebramos en honor al General San Martín. Hoy lo conmemoro recordando también a mi papá, agradeciendo su ejemplo y su legado que me guía cada día."

Mercedes Tomasa de San Martín, hija única del Libertador y de Remedios de Escalada, nació en Mendoza el 24 de agosto de 1816, en una casa de calle Corrientes. Sus primeros años estuvieron marcados por la enfermedad de su madre, la ausencia de su padre en campañas libertadoras y la mudanza temprana a Buenos Aires.

José de San Martín, Merceditas, estatua, escultura, Ciudad de Mendoza Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Tras la muerte de Remedios en 1823, quedó al cuidado de su abuela hasta que en 1824 viajó con San Martín a Europa, donde recibió una educación destacada en arte y música.

En 1831, durante una enfermedad en Francia, conoció al médico Mariano Balcarce, con quien se casó en 1832. Tuvieron dos hijas: María Mercedes y Josefa Dominga.

La tragedia la alcanzó en 1860 con la muerte de su primogénita. Mercedes murió en 1875 en Brunoy, Francia. En 1951 sus restos, junto a los de Balcarce y su hija mayor, fueron repatriados y hoy descansan en la Basílica de San Francisco, en Mendoza.

Las actividades en Mendoza por el Día del Padre Sanmartiniano

Este domingo en la provincia de Mendoza habrá actividades culturales, artísticas, gastronómicas y recreativas para homenajear al Libertador.

Ciudad de Mendoza

La plaza Independencia será el epicentro de los festejos, en el marco del ciclo Agosto Sanmartiniano.

Lugar: Plaza Independencia

Plaza Independencia Horario: de 12 a 18

de 12 a 18 Propuesta: música, danzas, artesanías y comidas típicas

música, danzas, artesanías y comidas típicas Cierre: a cargo del conjunto Los Chimeno

a cargo del conjunto Acceso: libre y gratuito

Además, habrá otras actividades:

Cuentos sanmartinianos : a las 11 en la Casa de San Martín (entrada gratuita hasta agotar la capacidad de la sala).

: a las 11 en la (entrada gratuita hasta agotar la capacidad de la sala). Visitas guiadas: en el Museo de Sitio e Interpretación Casa de San Martín (Corrientes 343, Ciudad) de 12 a 18.

En el Museo Fader se podrá recorrer la exposición “Iconografía sanmartiniana”, con 14 grabados realizados en 1950 por estudiantes de la UNCuyo. La entrada será gratuita.

Lavalle

El departamento de Lavalle también tendrá actividades desde el mediodía:

Acto protocolar a las 12.

a las 12. Fogón criollo con el lanzamiento del concurso escolar Tras las huellas de San Martín.

con el lanzamiento del concurso escolar Tras las huellas de San Martín. Espectáculo artístico con la participación de artistas locales, a partir de las 12.30.

Folclore Maipú Actividades culturales y recreativas por el Día del Padre Sanmartiniano en Mendoza

Las Heras

En el Campo Histórico El Plumerillo, a las 19 se ofrecerá una nueva función de la obra “El pueblo que hizo patria”, con más de 40 actores en escena.

Entradas disponibles en entradaweb.com.ar.

Maipú

En la Bodega Carinae (Videla Aranda 2899, Cruz de Piedra, Maipú) se desarrollará el ciclo Camino de las Peñas, desde las 12.30.