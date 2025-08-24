En redes sociales

El emotivo posteo de Alfredo Cornejo por el Día del Padre en Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo se plegó a la conmemoración de la fecha instituida por Ley en la provincia, en honor a José de San Martín. Qué escribió el mandatario.

El gobernador mendocino recordó a su padre este 24 de agosto

Foto: Archivo Sitio Andino (Marcelo Piaser)
La provincia de Mendoza celebra este 24 de agosto el Día del Padre, conmemoración instituida por la Ley 5.131 en honor al General Don José de San Martín, quien un día como hoy, de 1816, fue padre de Merceditas Tomasa.

“El Día del Padre en Mendoza tiene un significado especial, porque lo celebramos en honor al General San Martín. Hoy lo conmemoro recordando también a mi papá, agradeciendo su ejemplo y su legado que me guía cada día”, escribió el primer mandatario mendocino, junto a una imagen de su progenitor el día que asumió su primer mandato como gobernador, en diciembre de 2015.

Por qué se celebra el Día del Padre en Mendoza el 24 de agosto

En agosto de 1986, la Legislatura de Mendoza aprobó y sancionó la Ley 5.131, que instituyó esta fecha para la celebración del Día del Padre en todo el territorio provincial, en honor al Libertador y Gobernador Intendente de Cuyo.

Mercedes Tomasa de San Martín, hija única del Libertador y de Remedios de Escalada, nació en Mendoza el 24 de agosto de 1816, en una casa de calle Corrientes. Sus primeros años estuvieron marcados por la enfermedad de su madre, la ausencia de su padre en campañas libertadoras y la mudanza temprana a Buenos Aires.

José de San Martín, Merceditas, estatua, escultura, Ciudad de Mendoza

Tras la muerte de Remedios en 1823, quedó al cuidado de su abuela hasta que en 1824 viajó con San Martín a Europa, donde recibió una educación destacada en arte y música.

En 1831, durante una enfermedad en Francia, conoció al médico Mariano Balcarce, con quien se casó en 1832. Tuvieron dos hijas: María Mercedes y Josefa Dominga.

La tragedia la alcanzó en 1860 con la muerte de su primogénita. Mercedes murió en 1875 en Brunoy, Francia. En 1951 sus restos, junto a los de Balcarce y su hija mayor, fueron repatriados y hoy descansan en la Basílica de San Francisco, en Mendoza.

Las actividades en Mendoza por el Día del Padre Sanmartiniano

Este domingo en la provincia de Mendoza habrá actividades culturales, artísticas, gastronómicas y recreativas para homenajear al Libertador.

Ciudad de Mendoza

La plaza Independencia será el epicentro de los festejos, en el marco del ciclo Agosto Sanmartiniano.

  • Lugar: Plaza Independencia
  • Horario: de 12 a 18
  • Propuesta: música, danzas, artesanías y comidas típicas
  • Cierre: a cargo del conjunto Los Chimeno
  • Acceso: libre y gratuito

Además, habrá otras actividades:

  • Cuentos sanmartinianos: a las 11 en la Casa de San Martín (entrada gratuita hasta agotar la capacidad de la sala).
  • Visitas guiadas: en el Museo de Sitio e Interpretación Casa de San Martín (Corrientes 343, Ciudad) de 12 a 18.

En el Museo Fader se podrá recorrer la exposición “Iconografía sanmartiniana”, con 14 grabados realizados en 1950 por estudiantes de la UNCuyo. La entrada será gratuita.

Lavalle

El departamento de Lavalle también tendrá actividades desde el mediodía:

  • Acto protocolar a las 12.
  • Fogón criollo con el lanzamiento del concurso escolar Tras las huellas de San Martín.
  • Espectáculo artístico con la participación de artistas locales, a partir de las 12.30.
Actividades culturales y recreativas por el D&iacute;a del Padre Sanmartiniano en Mendoza

Actividades culturales y recreativas por el Día del Padre Sanmartiniano en Mendoza

Las Heras

En el Campo Histórico El Plumerillo, a las 19 se ofrecerá una nueva función de la obra “El pueblo que hizo patria”, con más de 40 actores en escena.

Maipú

En la Bodega Carinae (Videla Aranda 2899, Cruz de Piedra, Maipú) se desarrollará el ciclo Camino de las Peñas, desde las 12.30.

  • Actuaciones de Franco González, Entre Viñas, La Parra Cuyana y el Ballet Danzar Entre Cuyanos.
