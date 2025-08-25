Atención: vuelven a aplicar restricciones al Metrotranvía por el partido de Godoy Cruz

Durante varias horas no se podrá ascender ni descender de uno de los paradores del Metrotranvía.

Debido al partido entre el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba y Velez Sarsfield por la liga local, el Parador Godoy Cruz (Parque Mitre) del Metrotranvía suspende el ascenso y descenso de pasajeros.

La medida se tomará a partir de las 16 de este lunes y se extenderá hasta las 19.30, luego de finalizado el partido. No es la primera vez que se adopta esta decisión debido a un partido del "Tomba".

Atención usuarios El Metrotranvía suspende el servicio por el partido del Tomba y Atlético Mineiro: la zona afectada

La Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) , a cargo del servicio, informó que no habrá ascenso ni descenso de pasajeros en dicha parada para garantizar la seguridad y fluidez en la zona del estadio Feliciano Gambarte .

Se recomienda a los usuarios utilizar los paradores Progreso y San Martín , en Godoy Cruz , que se mantendrán operativos, como alternativas cercanas.

El servicio se normalizará una vez que la situación en los alrededores del estadio Feliciano Gambarte lo permita.

Partido Godoy Cruz Antonio Tomba - Vélez Sarsfield

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba y Vélez se miden por la sexta fecha del Torneo Clausura de fútbol 2025. El cotjeo se jugará este lunes desde las 17 en el estadio Feliciano Gambarte. El Tomba, golpeado tras la eliminación de la Copa Sudamericana, busca cortar la racha negativa, mientras que el Fortín, fortalecido por su pase a cuartos de la Libertadores, quiere seguir en alza. Transmiten ESPN, ESPN Premium.