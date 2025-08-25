Por qué cada 25 de agosto se conmemora el Día del Peluquero

Cada 25 de agosto se celebra el Día Internacional del Peluquero, una fecha especial para homenajear a los profesionales de la peluquería, también conocidos como barberos o estilistas. A continuación, te contamos todo lo que debés saber sobre esta importante efeméride.

peluquera Descubrí por qué este 25 de agosto se celebra el Día Internacional del Peluquero

Esta fecha tiene su origen en el siglo XVII, cuando la profesión de peluquero estaba reservada exclusivamente a hombres plebeyos. Su principal labor consistía en el cuidado y mantenimiento de las pelucas utilizadas por la nobleza. El 25 de agosto fue elegido para celebrar esta efeméride en honor a la santificación de Luis IX, Rey de Francia, por parte de la Iglesia Católica. / diainternacionalde

Día del Peluquero en Argentina En Argentina, a esta conmemoración se le sumó un motivo adicional para celebrarla. En 1877, el peluquero y director de teatro Domingo Guillén organizó un festejo en el Teatro Coliseo, que convocó a numerosos profesionales del rubro. Este evento impulsó la creación de la Sociedad de Barberos y Peluqueros en la ciudad bonaerense de Pergamino.

Con el tiempo, en 1940, el 25 de agosto fue oficialmente designado como el Día del Peluquero durante el Congreso Nacional de Peluqueros, convocado por la ex Federación Argentina. Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 25 de agosto, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

