19 de agosto: se cumplen 80 años del nacimiento de Sandro, el Gitano

Este 19 de agosto se cumplen 80 años del nacimiento de Sandro , uno de los grandes íconos de la música argentina. Considerado uno de los “padres del rock nacional”, brilló con una carrera inolvidable tanto en la música como en la actuación.

Roberto Sánchez Ocampo nació el 19 de agosto de 1945 en Guaymallén, Provincia de Buenos Aires. Hijo único, creció en los alrededores de la zona industrial de la capital argentina.

Cursó sus estudios primarios en la Escuela República de Brasil. Desde pequeño, comenzó a mostrar señales de un talento innato y una profunda pasión por la música .

Inspirado por Elvis Presley , a los 13 años compró su primera guitarra y empezó a practicar acordes, además de ensayar pasos de baile sobre el escenario. Con los años, integró diversas agrupaciones musicales hasta que, en la década de 1960, comenzó a presentarse con el nombre artístico de Sandro.

Su carrera fue en ascenso y rápidamente se ganó el reconocimiento del público en todo el país. Grabó más de 50 discos, vendiendo millones de copias y dejando una huella imborrable con éxitos como "Rosa Rosa", "Dame Fuego" y "Quiero llenarme de ti".

sandro.jpg Se cumplen 80 años del nacimiento de Sandro

Además de su faceta musical, incursionó en el cine, participando en unas 16 películas, tanto como actor como director. A lo largo de su trayectoria recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Grammy Latino en 2005.

Lamentablemente, su adicción al tabaco desde joven le provocó un enfisema pulmonar. Fue sometido a un trasplante de pulmones y corazón, pero tras una larga lucha contra la enfermedad, falleció el 4 de enero de 2010, a los 64 años. / Libertad Digital

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 19 de agosto, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.