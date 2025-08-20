Efemérides

Día Mundial de la Papa Frita: por qué se celebra el 20 de agosto y cómo prepararla

Cada 20 de agosto se celebra el Día Mundial de la Papa Frita. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Cada 20 de agosto se celebra el Día Mundial de la Papa Frita, una fecha pensada para rendir homenaje a uno de los platos más populares y queridos en todo el mundo. A continuación, te contamos el origen y los detalles de esta efeméride.

Por qué se celebra el Día Mundial de la Papa Frita este 20 de agosto

La papa comenzó a utilizarse como alimento hace unos 7.000 años en la región andina de Sudamérica. Los primeros países en cultivarla fueron Perú y Bolivia, reconocidos por la abundancia y diversidad de sus variedades.

Con el paso del tiempo, este tubérculo se expandió por el mundo y llegó a convertirse en un alimento básico en la mayoría de las culturas.

Si bien se desconoce quién estableció oficialmente el Día Mundial de la Papa Frita, la fecha se instaló en el imaginario colectivo. Cada 20 de agosto, muchos locales gastronómicos se suman a la celebración con promociones y descuentos especiales en este clásico infaltable.

Cómo se preparan las papas fritas

  • Lo primero es lavar bien las papas, pelarlas y remojarlas en una olla con agua caliente durante 10 minutos. Escurrirlas y llevarlas a la heladera hasta que se enfríen por completo.
  • Pasadas unas dos horas, retirar las papas de la heladera y cortarlas en bastones del grosor deseado sobre una tabla limpia.
  • Luego, en una sartén profunda calentar abundante aceite. Cuando empiece a formar “venas”, incorporar las papas sin amontonarlas. No es necesario revolver: dejá que se cocinen y retíralas con una espumadera apenas comiencen a dorarse. Colocarlas sobre papel de cocina para absorber el exceso de aceite.
  • Dejar enfriar nuevamente las papas y luego freírlas otra vez en aceite bien caliente (180 °C) hasta que queden doradas y crocantes.
  • Por último, escurrir, salar a gusto y servir calientes. / diainternacionalde

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 20 de agosto, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

