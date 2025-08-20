Día Mundial de la Papa Frita: por qué se celebra el 20 de agosto y cómo prepararla

Cada 20 de agosto se celebra el Día Mundial de la Papa Frita, una fecha pensada para rendir homenaje a uno de los platos más populares y queridos en todo el mundo. A continuación, te contamos el origen y los detalles de esta efeméride.
La papa comenzó a utilizarse como alimento hace unos 7.000 años en la región andina de Sudamérica. Los primeros países en cultivarla fueron Perú y Bolivia, reconocidos por la abundancia y diversidad de sus variedades.
Con el paso del tiempo, este tubérculo se expandió por el mundo y llegó a convertirse en un alimento básico en la mayoría de las culturas.
Si bien se desconoce quién estableció oficialmente el Día Mundial de la Papa Frita, la fecha se instaló en el imaginario colectivo. Cada 20 de agosto, muchos locales gastronómicos se suman a la celebración con promociones y descuentos especiales en este clásico infaltable.
