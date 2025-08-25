AHORA

Fuerte salto del dólar al inicio de la última semana de agosto

El dólar vuelve a subir y comienza la última semana de agosto casi a la par del dólar blue. El mercado sigue de cerca su impacto en precios y expectativas.

Por Sitio Andino Economía

En la última semana de agosto, el dólar oficial volvió a registrar una fuerte suba, tal como había ocurrido en julio. En el Banco de la Nación Argentina, la divisa estadounidense aumentó 2,6% y se ubica en $1.370 para la venta y $1.330 para la compra.

Por su parte, el dólar mayorista, referencia clave del mercado, trepa $32 hasta los $1.353. A su vez, el dólar minorista alcanza los $1.349,94 para la venta en el promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central (BCRA).

El dólar cada vez más cerca de los $1.400

En el BNA, el oficial subió $35 hasta los $1.370. Con este movimiento, el dólar tarjeta o turista y el dólar ahorro (solidario) —que surge de la cotización minorista más un recargo del 30% a cuenta de Ganancias— se posicionan en $1.781.

Entre los paralelos, el dólar MEP avanza un 1,5% hasta $1.351,64, mientras que el contado con liquidación (CCL) sube un 1,3% hasta $1.353,84. El dólar blue, en tanto, se mantiene en alza y opera a $1.345 para la compra y en $1.365 para la venta.

Finalmente, los contratos de dólar futuro muestran alzas en toda la curva. El mercado prevé que el tipo de cambio mayorista cerrará agosto en $1.352 y que en diciembre llegará a los $1.551/ Ámbito Financiero

