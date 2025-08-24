24 de agosto, Día del Lector: origen y motivo de la celebración

Efemérides

Cada 24 de agosto se conmemora el Día del Lector en Argentina. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Cada 24 de agosto se celebra el Día del Lector en Argentina, una efeméride que fue establecida con el objetivo de homenajear el nacimiento de un destacado escritor nacional. En esta nota te contamos su origen y todo lo que debés saber sobre esta fecha.

Esta efeméride, establecida mediante la Ley Nacional 26.754 y conmemorada desde 2012, tiene como objetivo rendir homenaje al natalicio de Jorge Luis Borges, uno de los escritores más influyentes de la literatura argentina y mundial.

Además, busca promover la lectura y la democracia, fomentando la realización de actos de divulgación literaria y el reconocimiento de la obra y trayectoria de Borges, considerado un referente cultural de Argentina.

Durante esta jornada, distintos organismos nacionales y locales, bibliotecas, escuelas y espacios culturales organizan actividades como lecturas públicas, charlas, talleres, presentaciones de libros y concursos literarios.

24 de agosto, Día del Lector: quién fue Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. Fue escritor, ensayista y poeta, y realizó estudios en Ginebra e Inglaterra. Entre 1919 y 1921 vivió en España, donde colaboró en revistas literarias francesas y españolas, publicando ensayos y manifiestos.

En Argentina, Borges contribuyó en publicaciones como Martín Fierro, Prisma, Sur y El Hogar. A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Cervantes de Literatura, el galardón más prestigioso de las letras hispanoamericanas.

En su vida personal, Borges se casó por primera vez con Elsa Astete Millán el 21 de septiembre de 1967; el matrimonio duró hasta 1970. Tras el fallecimiento de su madre, en julio de 1975, Borges se casó por segunda vez con María Kodama, su compañera de estudios y colaboradora, el 26 de abril de ese año.

En noviembre de 1985, Borges se trasladó a Ginebra, Suiza, junto a María Kodama para fijar su residencia. Allí falleció el 14 de junio de 1986, dejando un legado literario que marcó profundamente la literatura mundial.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 24 de agosto, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

