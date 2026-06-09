Cuándo es el Día del Padre en Mendoza y por qué tiene una celebración especial

En pocos días se celebrará el Día del Padre en Argentina , pero en Mendoza existe una conmemoración especial con una fecha diferente dedicada al Padre Mendocino . ¿A qué se debe esta tradición y cuál es su origen? En esta nota te contamos todos los detalles.

En Mendoza, el Día del Padre se celebra cada 24 de agosto , una fecha distinta a la del resto del país. La conmemoración fue establecida por la Ley Provincial 5131 en homenaje al nacimiento de Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada , hija del general José de San Martín, con el objetivo de reconocer también su faceta como padre y destacar su legado familiar .

La conmemoración busca destacar la figura de San Martín no solo como prócer de la independencia, sino también como un padre dedicado y comprometido con la educación y el bienestar de su hija . Por ese motivo, la provincia decidió instaurar una fecha propia para rendir homenaje a la paternidad.

José de San Martín, Merceditas, estatua, escultura, Ciudad de Mendoza San Martín y su hija, Mercedes Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Sin embargo, en el resto del país el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio, una tradición que Argentina adoptó a partir de la década de 1960 siguiendo el modelo de Estados Unidos. Este año, la celebración nacional tendrá lugar el 21 de junio.

El origen de esa fecha se remonta a Sonora Smart Dodd, una estadounidense que impulsó la creación de un día especial para reconocer el esfuerzo de los padres, inspirada por la dedicación de su propio padre, quien crió solo a sus seis hijos. Con el tiempo, la iniciativa se popularizó y fue adoptada por numerosos países, entre ellos Argentina.

Además del Día del Padre en Mendoza, el calendario 2026 incluye numerosas fechas conmemorativas. Hacé clic aquí para conocerlas todas.