Calendario de feriados 2026 en Argentina: fechas confirmadas y cuántos días libres habrá

Si pensás en escapadas o en unas breves vacaciones, el calendario 2026 de Argentina ofrece más de una excusa gracias a los feriados tradicionales y las jornadas trasladables que permiten planificar fines de semana largos durante todo el año.

De enero a diciembre, el país tendrá un esquema de días no laborables pensado tanto para las conmemoraciones como para impulsar el turismo. A continuación podés conocer cuántos serán, cuáles se trasladan y en qué fechas caen.

Cuántos y cómo serán los feriados en 2026 Aunque el Gobierno nacional todavía no lo oficializó, en 2026 habrá 16 feriados nacionales distribuidos entre 12 inamovibles y 4 trasladables. La Ley 27.399 también habilita al Poder Ejecutivo a fijar hasta tres feriados puente ubicados en lunes o viernes para fomentar el turismo.

La normativa vigente define que los feriados trasladables que caen martes o miércoles suelen moverse al lunes anterior, mientras que los que caen jueves o viernes pasan al lunes siguiente con el objetivo de concentrar los fines de semana largos.

Listado completo de feriados 2026 en Argentina Enero 1 de enero de 2026 — Jueves: Año Nuevo (feriado inamovible). Febrero 16 de febrero de 2026 — Lunes: Carnaval (feriado inamovible).

Carnaval (feriado inamovible). 17 de febrero de 2026 — Martes: Carnaval (feriado inamovible). Marzo 24 de marzo de 2026 — Martes: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible). Abril 2 de abril de 2026 — Jueves: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (y Jueves Santo, día no laborable).

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (y Jueves Santo, día no laborable). 3 de abril de 2026 — Viernes: Viernes Santo (feriado inamovible). Mayo 1 de mayo de 2026 — Viernes: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Día del Trabajador (feriado inamovible). 25 de mayo de 2026 — Lunes: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible). Junio 17 de junio de 2026 — Miércoles: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable).

Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable). 20 de junio de 2026 — Sábado: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible). Julio 9 de julio de 2026 — Jueves: Día de la Independencia (feriado inamovible). Agosto 17 de agosto de 2026 — Lunes: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable). Octubre 12 de octubre de 2026 — Lunes: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable). Noviembre 20 de noviembre de 2026 — Viernes: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable). Diciembre 8 de diciembre de 2026 — Martes: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible). 25 de diciembre de 2026 — Viernes: Navidad (feriado inamovible). Qué diferencia a los feriados inamovibles, trasladables y a los días no laborables Feriados inamovibles: son fechas establecidas por ley que se respetan en la fecha exacta (por ejemplo, 25 de diciembre). No se modifican según el día de la semana.

son fechas establecidas por ley que se respetan en la fecha exacta (por ejemplo, 25 de diciembre). No se modifican según el día de la semana. Feriados trasladables: son jornadas que, por decisión normativa, pueden moverse para concentrarse en un fin de semana largo y así favorecer el turismo interno.

son jornadas que, por decisión normativa, pueden moverse para concentrarse en un fin de semana largo y así favorecer el turismo interno. Días no laborables o asuetos: no son feriados obligatorios, es decir que quedan sujetos a la regulación específica (por ejemplo, religiosos o conmemorativos) y al criterio del empleador o de la normativa que los declara. Fuente: Clarín.

