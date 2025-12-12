12 de diciembre de 2025
Calendario de feriados 2026 en Argentina: fechas confirmadas y cuántos días libres habrá

El próximo año, Argentina tendrá nuevos días no laborables y asuetos, desde principios de enero hasta fines de diciembre. Conocé el listado.

Foto: Adobe Stock
Sitio Andino Sociedad

Si pensás en escapadas o en unas breves vacaciones, el calendario 2026 de Argentina ofrece más de una excusa gracias a los feriados tradicionales y las jornadas trasladables que permiten planificar fines de semana largos durante todo el año.

De enero a diciembre, el país tendrá un esquema de días no laborables pensado tanto para las conmemoraciones como para impulsar el turismo. A continuación podés conocer cuántos serán, cuáles se trasladan y en qué fechas caen.

Cuántos y cómo serán los feriados en 2026

Aunque el Gobierno nacional todavía no lo oficializó, en 2026 habrá 16 feriados nacionales distribuidos entre 12 inamovibles y 4 trasladables. La Ley 27.399 también habilita al Poder Ejecutivo a fijar hasta tres feriados puente ubicados en lunes o viernes para fomentar el turismo.

La normativa vigente define que los feriados trasladables que caen martes o miércoles suelen moverse al lunes anterior, mientras que los que caen jueves o viernes pasan al lunes siguiente con el objetivo de concentrar los fines de semana largos.

Listado completo de feriados 2026 en Argentina

Enero

  • 1 de enero de 2026 — Jueves: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero

  • 16 de febrero de 2026 — Lunes: Carnaval (feriado inamovible).
  • 17 de febrero de 2026 — Martes: Carnaval (feriado inamovible).

Marzo

  • 24 de marzo de 2026 — Martes: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

  • 2 de abril de 2026 — Jueves: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (y Jueves Santo, día no laborable).
  • 3 de abril de 2026 — Viernes: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

  • 1 de mayo de 2026 — Viernes: Día del Trabajador (feriado inamovible).
  • 25 de mayo de 2026 — Lunes: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

  • 17 de junio de 2026 — Miércoles: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable).
  • 20 de junio de 2026 — Sábado: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

  • 9 de julio de 2026 — Jueves: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Agosto

  • 17 de agosto de 2026 — Lunes: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

  • 12 de octubre de 2026 — Lunes: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

  • 20 de noviembre de 2026 — Viernes: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable).

Diciembre

  • 8 de diciembre de 2026 — Martes: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
  • 25 de diciembre de 2026 — Viernes: Navidad (feriado inamovible).

Qué diferencia a los feriados inamovibles, trasladables y a los días no laborables

  • Feriados inamovibles: son fechas establecidas por ley que se respetan en la fecha exacta (por ejemplo, 25 de diciembre). No se modifican según el día de la semana.
  • Feriados trasladables: son jornadas que, por decisión normativa, pueden moverse para concentrarse en un fin de semana largo y así favorecer el turismo interno.
  • Días no laborables o asuetos: no son feriados obligatorios, es decir que quedan sujetos a la regulación específica (por ejemplo, religiosos o conmemorativos) y al criterio del empleador o de la normativa que los declara.

Fuente: Clarín.

