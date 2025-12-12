Calendario de feriados 2026 en Argentina: fechas confirmadas y cuántos días libres habrá

Si pensás en escapadas o en unas breves vacaciones, el calendario 2026 de Argentina ofrece más de una excusa gracias a los feriados tradicionales y las jornadas trasladables que permiten planificar fines de semana largos durante todo el año.
El próximo año, Argentina tendrá nuevos días no laborables y asuetos, desde principios de enero hasta fines de diciembre. Conocé el listado.
De enero a diciembre, el país tendrá un esquema de días no laborables pensado tanto para las conmemoraciones como para impulsar el turismo. A continuación podés conocer cuántos serán, cuáles se trasladan y en qué fechas caen.
Aunque el Gobierno nacional todavía no lo oficializó, en 2026 habrá 16 feriados nacionales distribuidos entre 12 inamovibles y 4 trasladables. La Ley 27.399 también habilita al Poder Ejecutivo a fijar hasta tres feriados puente ubicados en lunes o viernes para fomentar el turismo.
La normativa vigente define que los feriados trasladables que caen martes o miércoles suelen moverse al lunes anterior, mientras que los que caen jueves o viernes pasan al lunes siguiente con el objetivo de concentrar los fines de semana largos.
Enero
Febrero
Marzo
24 de marzo de 2026 — Martes: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).
Abril
Mayo
Junio
Julio
9 de julio de 2026 — Jueves: Día de la Independencia (feriado inamovible).
Agosto
17 de agosto de 2026 — Lunes: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable).
Octubre
12 de octubre de 2026 — Lunes: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).
Noviembre
20 de noviembre de 2026 — Viernes: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable).
Diciembre
Fuente: Clarín.