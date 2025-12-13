13 de diciembre de 2025
Quini 6: de cuánto es el pozo inédito y a qué hora se sortea este domingo 14 diciembre

La edición 3330 del Quini 6 pone en juego otro pozo histórico. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

En la edición anterior del Quini 6, sorteo Nº 3329 del 10 de diciembre, los pozos máximos de las modalidades Tradicional y Revancha quedaron vacantes, aunque en La Segunda hubo un ganador, que se llevó un pozo de $4.150.283.665,50. También hubo ganadores con 5 y 4 aciertos; así como en la modalidad Siempre Sale con 30 ganadores.

Quini 6 - sorteo 3330
El Quini 6 sortea un pozo inédito de casi 5 millones de pesos este domingo 14 de diciembre.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 récord de este domingo 14 de diciembre?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $2.500 (Tradicional y La Segunda $1.250 + Revancha $625 + Siempre Sale $625). La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la juridicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

