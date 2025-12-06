Último feriado extralargo del año: cómo funcionará el comercio en Mendoza

El último fin de semana extralargo de 2025, motivado por la conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción (lunes 8 de diciembre), tendrá un esquema particular de atención en los comercios de la provincia de Mendoza, según lo informado por la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza (Cecitys).
Comercio: atención especial durante el feriado
En las últimas horas, las autoridades de la Cámara dieron a conocer detalles sobre cómo será la atención en los comercios, tras la decisión de los propietarios de los locales, quienes han determinado horarios especiales durante la jornada religiosa.
El titular de Cecitys, Adrián Alin, explicó que "esta decisión busca encontrar un equilibrio entre la necesidad de los comerciantes de aprovechar el movimiento turístico y la importancia de respetar la festividad religiosa del 8 de diciembre".
Se recomienda a los consumidores y turistas tomar nota de estos horarios especiales, especialmente para planificar sus compras y evitar inconvenientes durante el mediodía y la tarde del feriado.