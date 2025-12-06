Último feriado extralargo del año: cómo funcionará el comercio en Mendoza Foto: Cristian Lozano

Por Natalia Mantineo







El último fin de semana extralargo de 2025, motivado por la conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción (lunes 8 de diciembre), tendrá un esquema particular de atención en los comercios de la provincia de Mendoza, según lo informado por la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza (Cecitys).

Comercios de mendoza, fiestas 2024, navidad, compras, locales comerciales, venta de regalos, canasta navideña, centro Comercio en Mendoza: el finde semana extralargo habrá una atención especial. Foto: Cristian Lozano Comercio: atención especial durante el feriado En las últimas horas, las autoridades de la Cámara dieron a conocer detalles sobre cómo será la atención en los comercios, tras la decisión de los propietarios de los locales, quienes han determinado horarios especiales durante la jornada religiosa.

Esquema de atención confirmado El cronograma de funcionamiento comercial para estos días festivos será el siguiente:

Sábado 6 de diciembre: la atención será normal y en el horario habitual de cada establecimiento.

Domingo 7 de diciembre: los comercios permanecerán cerrados a lo largo de toda la jornada.

Lunes 8 de diciembre (feriado): la mayoría de los comerciantes ha determinado abrir sus puertas solo hasta el mediodía. Durante el resto de la jornada, los locales permanecerán cerrados en respeto al día religioso. Navidad 2025, arbolitos, árbol de navidad, armar, compras, comercios, venta navideña, galería Muchos mendocinos aprovecharán el 8 de diciembre para comprar adornos para el Árbol de Navidad. Foto: Cristian Lozano El titular de Cecitys, Adrián Alin, explicó que "esta decisión busca encontrar un equilibrio entre la necesidad de los comerciantes de aprovechar el movimiento turístico y la importancia de respetar la festividad religiosa del 8 de diciembre".

Se recomienda a los consumidores y turistas tomar nota de estos horarios especiales, especialmente para planificar sus compras y evitar inconvenientes durante el mediodía y la tarde del feriado.