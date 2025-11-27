27 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Comercio Pragmático

China recupera el liderazgo como socio comercial de Argentina pese al alineamiento con EE.UU.

China retoma el liderazgo comercial de Argentina pese al alineamiento con EE.UU., revelando una contradicción entre el discurso político y los datos económicos.

China recuperó el primer lugar como&nbsp; socio comercial de Argentina.

China recuperó el primer lugar como  socio comercial de Argentina.

 Por Marcelo López Álvarez

La geopolítica y el comercio nacional e internacional suelen transitar carriles paralelos que, en ocasiones, colisionan de frente. Mientras en los despachos de Washington se teje una narrativa de alianza irrestricta con la administración de Javier Milei, las declaraciones juradas de importación y exportación de Argentina cuentan otra historia. En un octubre marcado por la tensión financiera y la antesala electoral, el intercambio comercial ha arrojado un resultado pragmático: China no solo no se retira, sino que ha recuperado su trono como el principal socio comercial de la Argentina, desplazando a Brasil y relegando a Estados Unidos al cuarto lugar.

China lidera con récord de importaciones

El último reporte de intercambio comercial, basado en datos de ABECEB y el INDEC, revela un superávit de 800 millones de dólares para el mes de octubre en la balanza comercial argentina. El dato de la composición de ese flujo comercial es lo que parece contradecirse con las declaraciones políticas de alineamiento total con Estados Unidos.

Lee además
Argentina tendrá su primer vuelo directo a China: así será la ruta comercial más larga del mundo
BOLETÍN OFICIAL

Argentina tendrá su primer vuelo directo a China: así será la ruta comercial más larga del mundo
La apertura de importaciones impacta de lleno en Essen: despidos y cambios en su producción
IMPACTO IMPORTADOR

La apertura de importaciones impacta de lleno en Essen: despidos y cambios en su producción

Las importaciones desde China alcanzaron un récord de 1.862 millones de dólares, impulsadas por bienes intermedios y de consumo, pero también por una notoria penetración en el mercado automotriz. La llegada de vehículos eléctricos, con arancel cero, ha disparado el déficit en este sector, evidenciando una dependencia tecnológica y de manufacturas que la retórica libertaria no ha logrado -o no ha querido- frenar.

El pragmatismo comercial detrás de la confrontación ideológica

Este escenario económico choca frontalmente con las declaraciones de Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos. En una reciente intervención en Fox News, el funcionario norteamericano fue categórico al asegurar que el rescate financiero otorgado a la Argentina conlleva un compromiso tácito: sacar a China de la región. Para Washington, Milei es un “faro” en América Latina, la pieza clave para revertir la influencia asiática. No obstante, la realidad de los números impone límites a los deseos diplomáticos. La embajada china, lejos de guardar silencio, ha calificado esta postura como un remanente de la Guerra Fría, recordando que la región no es el “patio trasero” de nadie.

La contradicción es palpable. Si bien Milei aseguró en campaña que no haría negocios con “comunistas”, su gestión ha sido testigo de un incremento del 241,4% interanual en las exportaciones de granos hacia China durante octubre, apalancado en la polémica medida de llevar las retenciones a cero durante unos días y que generaron el malestar entre los productores de soja estadounidenses, quienes denunciaron que su propio gobierno financiaba a un competidor directo en el mercado de commodities.

image
China recuperó el primer lugar como socio comercial de Argentina

China recuperó el primer lugar como socio comercial de Argentina

Una asimetría estructural imposible de revertir

El problema que parece ser insalvable en el comercio exterior argentino es la existencia de una asimetría estructural de imposible resolución. Mientras que las economías de Argentina y Estados Unidos son competitivas -ambas buscan vender alimentos al mundo-, la relación con China es complementaria. Beijing demanda lo que Argentina produce y oferta lo que Argentina necesita, desde infraestructura hasta bienes de capital. Desplazar a China para favorecer a un competidor comercial como Estados Unidos excede la voluntad política y entra en el terreno de la inviabilidad económica.

La “eliminación” de China de la región y de Argentina, como propone Bessent, no es un escenario realista. Las inversiones en litio, energía o infraestructura responden a lógicas de largo plazo que no se desmantelan con declaraciones de prensa. Además, el modelo federal argentino juega su parte: los gobernadores, necesitados de inversiones en infraestructura y minería, difícilmente acepten cortar el flujo de capitales asiáticos por alineamientos ideológicos circunstanciales con la Casa Blanca. Un viejo axioma de la política argentina es que los presidentes pasan pero los gobernadores quedan.

Superávit y una disyuntiva inevitable

Las proyecciones indican que el superávit comercial podría rondar los 9.900 millones de dólares al cierre de este año. La incógnita no es el monto, sino la procedencia. El gobierno de Javier Milei se encuentra ante la disyuntiva de sostener un discurso de alineamiento occidental mientras su economía respira gracias al pulmón asiático. De alguna manera deberá decidir si privilegia la ideología, con el costo económico que ello implica, o si acepta el pragmatismo de un mundo multipolar donde, al final del día, el capital no tiene bandera política.

Temas
Seguí leyendo

La carne argentina exporta menos pero factura más: suba del 38% interanual en octubre

Nueva apuesta de Shacman Puebla: la primera sucursal de camiones innovadores llegó a Maipú

Reforma laboral: contadores apoyan el debate y piden reducir la carga sobre las empresas

Cómo solicitar la Pensión No Contributiva en diciembre 2025: requisitos y pasos

Argentina lidera el ranking de burnout y crisis de salud mental laboral en Latinoamérica

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 27 de noviembre de 2025

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $7.730 para jubilados en diciembre 2025

Jimena Latorre destacó el rol del notariado en el desarrollo minero sostenible

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales

Las Más Leídas

San Rafael, Ciudad y el Valle de Uco fueron algunos de los sectores que registraron granizo
Alerta naranja

Cayó granizo en varias zonas de Mendoza: así seguirá el clima

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325

Un día como hoy se inauguró el dique El Carrizal, la obra que cambió el paisaje y la región
Una joya de Mendoza

Un día como hoy se inauguró el dique El Carrizal, la obra que cambió el paisaje y la región

Avanza el proyecto minero de Uspallata.
Legislatura de Mendoza

Sin el respaldo peronista, Diputados aprobó PSJ Cobre Mendocino: qué falta para que sea ley

Te Puede Interesar

China recuperó el primer lugar como  socio comercial de Argentina.
Comercio Pragmático

China recupera el liderazgo como socio comercial de Argentina pese al alineamiento con EE.UU.

Por Marcelo López Álvarez
Juan David Sosa, el ladrón abatido por el efectivo. 
crimen durante un robo

Definieron la situación del policía acusado del homicidio de un ladrón en Guaymallén

Por Pablo Segura
El robo ocurrió cerca de Ruta 5 de Chile. (Foto ilustrativa).
quedaron varados

Violento robo a 60 mendocinos en pleno viaje a Chile para un tour de compras

Por Pablo Segura