El Día Nacional del Gaucho: por qué se celebra cada 6 de diciembre en Argentina Foto: Archivo

Por Sitio Andino Sociedad







Cada 6 de diciembre se celebra en Argentina el Día Nacional del Gaucho. La efeméride remite a la obra El gaucho Martín Fierro, de José Hernández, que durante décadas contribuyó a reivindicar las tradiciones gauchescas y hoy sigue siendo un referente de la identidad rural del país.

Por qué se celebra el 6 de diciembre el Día Nacional del Gaucho En 1872 José Hernández publicó El gaucho Martín Fierro como una respuesta a las críticas y las injusticias que sufrían los gauchos, entonces vistos por algunos sectores como vagos o indisciplinados. El poema defendió su figura y puso en primer plano sus reclamos frente al poder.

Ese impulso cultural y político derivó, muchas décadas después, en la formalización de acciones públicas para preservar las tradiciones gauchas, el 15 de diciembre de 1993, mediante la sanción de la Ley 24.303, se creó la Comisión Nacional del Gaucho, destinada a promover y conservar costumbres, prácticas y expresiones vinculadas al mundo gauchesco.

José hernández y Martín Fierro.jpg El gaucho, tal como lo retrata Hernández, surgió como una voz crítica frente al orden establecido, cuando a fines del siglo XIX muchos gauchos resistieron la autoridad usando armas precarias, como el facón, y, aunque en su momento fueron marginalizados por el Estado, con el tiempo se consolidaron como héroes populares y símbolo de las tradiciones nacionales.

¿Por qué se llaman gauchos? El término proviene del quechua huachu, que significa “sin padres” o “huérfano”. En el Río de la Plata, el nombre pasó a designar al habitante mestizo de las llanuras, de sangre española e indígena, que, entre los siglos XVIII y XIX, desarrolló habilidades para la ganadería y la vida rural: montar a caballo, trabajar el cuero y cocinar la carne del entorno. Con el tiempo, “gaucho” dejó de ser solo una etiqueta social para convertirse en una figura cultural basada en el trabajador del campo con costumbres, saberes y códigos propios que, hasta hoy, forman parte central de la identidad argentina. Fuente: Billiken / Wikipedia.

Compartí la nota:







