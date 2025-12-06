6 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Efeméride nacional

El Día Nacional del Gaucho: por qué se celebra cada 6 de diciembre en Argentina

Cada 6 de diciembre, Argentina celebra el Día Nacional del Gaucho. Conocé el origen y el significado de esta efeméride.

El Día Nacional del Gaucho: por qué se celebra cada 6 de diciembre en Argentina
El Día Nacional del Gaucho: por qué se celebra cada 6 de diciembre en Argentina Foto: Archivo
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 6 de diciembre se celebra en Argentina el Día Nacional del Gaucho. La efeméride remite a la obra El gaucho Martín Fierro, de José Hernández, que durante décadas contribuyó a reivindicar las tradiciones gauchescas y hoy sigue siendo un referente de la identidad rural del país.

Por qué se celebra el 6 de diciembre el Día Nacional del Gaucho

En 1872 José Hernández publicó El gaucho Martín Fierro como una respuesta a las críticas y las injusticias que sufrían los gauchos, entonces vistos por algunos sectores como vagos o indisciplinados. El poema defendió su figura y puso en primer plano sus reclamos frente al poder.

Lee además
Volver al Trabajo: fechas y montos de pago para beneficiarios en diciembre 2025
De interés

Volver al Trabajo: fechas y montos de pago para beneficiarios en diciembre 2025
Hoy, 5 de diciembre, es el Día Nacional del Ciclista: su historia ligada a Mendoza
Efemérides

Hoy, 5 de diciembre, es el Día Nacional del Ciclista: su historia ligada a Mendoza

Ese impulso cultural y político derivó, muchas décadas después, en la formalización de acciones públicas para preservar las tradiciones gauchas, el 15 de diciembre de 1993, mediante la sanción de la Ley 24.303, se creó la Comisión Nacional del Gaucho, destinada a promover y conservar costumbres, prácticas y expresiones vinculadas al mundo gauchesco.

José hernández y Martín Fierro.jpg

El gaucho, tal como lo retrata Hernández, surgió como una voz crítica frente al orden establecido, cuando a fines del siglo XIX muchos gauchos resistieron la autoridad usando armas precarias, como el facón, y, aunque en su momento fueron marginalizados por el Estado, con el tiempo se consolidaron como héroes populares y símbolo de las tradiciones nacionales.

¿Por qué se llaman gauchos?

El término proviene del quechua huachu, que significa “sin padres” o “huérfano”. En el Río de la Plata, el nombre pasó a designar al habitante mestizo de las llanuras, de sangre española e indígena, que, entre los siglos XVIII y XIX, desarrolló habilidades para la ganadería y la vida rural: montar a caballo, trabajar el cuero y cocinar la carne del entorno.

Con el tiempo, “gaucho” dejó de ser solo una etiqueta social para convertirse en una figura cultural basada en el trabajador del campo con costumbres, saberes y códigos propios que, hasta hoy, forman parte central de la identidad argentina.

Fuente: Billiken / Wikipedia.

Temas
Seguí leyendo

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en diciembre 2025

Día de la Publicidad en Argentina: origen e historia del 4 de diciembre

Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en diciembre 2025

Día Internacional de las Personas con Discapacidad: origen y significado del 3 de diciembre

Por qué se celebra hoy, 3 de diciembre, el Día del Médico en Argentina

Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina: fechas y cómo aprovecharlo

2 de diciembre: Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud

¿Por qué se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida cada 1 de diciembre?

LO QUE SE LEE AHORA
Alerta por lluvias y tormentas con granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de noviembre en Mendoza
El clima

Alerta por lluvias y tormentas con granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de diciembre en Mendoza

Las Más Leídas

Accidente en Chile: tras ser internada en el Notti, cómo evoluciona una de las nenas sobrevivientes.
Parte médico

Accidente en Chile: tras ser internada en el Notti, cómo evoluciona una de las nenas sobrevivientes

La automotriz que lidera el boom de los autos chinos ya está en Mendoza video
BAIC by Lorenzo

La automotriz que lidera el boom de los autos chinos ya está en Mendoza

Miralo en vivo: se sortea la Copa Mundial 2026 con la Selección como campeón defensor
expectativa

Miralo en vivo: se sortea la Copa Mundial 2026 con la Selección como campeón defensor

La Justicia ordenó el vallado sobre Avenida General Roca. Hoy policías custodiaban el lugar.  video
Conmoción

Evoluciona favorablemente el niño internado tras el accidente fatal en Malargüe

Alerta por lluvias y tormentas con granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de noviembre en Mendoza
El clima

Alerta por lluvias y tormentas con granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de diciembre en Mendoza

Te Puede Interesar

Javier Milei presentó los F-16 y dijo que ahora estaremos más seguros con los nuevos custodios del espacio argentino.
En Córdoba

Javier Milei presentó a los F-16 "como a los nuevos custodios del espacio argentino"

Por Sitio Andino Política
Tiene síndrome de Down, trabaja en un mayorista de Mendoza y es un modelo de autonomía.
Historia de superación

Discapacidad: tiene síndrome de Down, trabaja en un mayorista de Mendoza y es ejemplo de autonomía

Por Natalia Mantineo
Accidente fatal en Malargüe
Avanza la investigación

Sigue detenido el conductor que atropelló a dos menores en Malargüe

Por Claudio Altamirano