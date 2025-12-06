6 de diciembre de 2025
A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 7 de diciembre

La edición 2405 del Telekino del domingo 7 de diciembre tendrá otro extraordinario pozo. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta qué hora podés adquirir tu cartón.

 Por Luis Calizaya

Este domingo 7 de diciembre se llevará adelante el sorteo N° 2405 de Telekino, que tiene un pozo acumulado de 350 millones de pesos. Este sorteo, que se desarrollará a las 15 (transmisión por Canal 9 Buenos Aires), pone en juego también cinco premios de $2.000.000 al número del cartón.

Además, si se aciertan los 15 números, el premio mayor incluye un auto 0km y un crucero por el Caribe para dos personas.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Telekino de este domingo 7 de diciembre?

Los cartones se adquieren en las agencias oficiales de lotería de todo el país y tienen un valor de $2.000. El cartón contiene dos jugadas (Telekino y Rekino), de quince números cada una. Y un número de cartón con el cual se accede a un premio extra. La venta de apuestas se cierra los días sábados a las 19.

¿Qué es el Telekino y cómo se juega?

El Telekino es un popular juego familiar de lotería organizado desde 2022 por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires (previamente lo administró la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán), creado en abril de 1992.

Consiste en la extracción individual, desde un bolillero o aparato de sorteo, sin reposición, de quince bolillas de entre una serie de veinticinco, numeradas en forma correlativa desde el 1 (uno) al 25, ambos inclusive, las que se habrán introducido previamente en el citado bolillero.

Cada cartón tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25. Se realiza un sorteo semanal en el que se extraen 15 bolillas, mediante las cuales se determinará si hubo ganador con 15 aciertos, quien se llevará el pozo máximo.

De no haberlo, el pozo queda vacante y se buscarán ganadores con 14 y de no resultar ningún ganador se buscarán los que hayan obtenido 13, y así sucesivamente hasta llegar a 12. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.

¿Qué es el Rekino y cómo se juega?

En la parte inferior del cartón se encuentran impresos los mismos 15 números que en la parte media, pero estos sirven para participar de un nuevo sorteo por un pozo extra en efectivo que se realiza luego del Telekino.

El Rekino reparte su pozo semanalmente, ya que de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los ganadores que logran 14 coincidencias en su cartón y nunca queda vacante.

¿Cuándo se sortea el Telekino?

El Telekino se sortea todos los domingos a las 15 y puede seguirse en vivo por Canal 9 (Buenos Aires) o desde el streaming oficial del juego.

¿Cómo se cobran los premios del Telekino?

Sólo se pagarán premios a aquellos tenedores de cupones ganadores que presenten los mismos al momento del cobro.

Los premios serán pagados por las mismas entidades o personas que venden los cupones de juego, excepto los premios de primera y segunda categoría (15 y 14 aciertos), que serán pagados por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires o la entidad que esta determine.

El derecho a cobrar los premios caducará a los quince días hábiles a partir del día hábil siguiente de realizado el sorteo.

Cabe recordar que el premio sufrirá una retención impositiva, que representa el 31% del 90% del total de premio.

