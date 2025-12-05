La automotriz que lidera el boom de los autos chinos ya está en Mendoza

La provincia de Mendoza recibió la primera sucursal de BAIC Motors, a través de Grupo Lorenzo, en el marco de la expansión de la marca china de autos más elegida en los últimos años en Argentina. La nueva concesionaria BAIC by Lorenzo, ubicada en San Martín Sur, marca un hito en el mercado local y consolida la presencia de la firma en la región.
De la mano de Grupo Lorenzo, BAIC Motors abre sus puertas en Mendoza
El jueves 4 de diciembre, Grupo Lorenzo oficializó la apertura del primer concesionario oficial de BAIC en San Martín Sur 69, esquina Lavalle, Godoy Cruz. En un evento exclusivo para clientes, el local presentó su servicio posventa y una amplia gama de modelos que se destacan por su equipamiento premium, materiales de calidad y terminaciones de lujo.
Por su relación precio-producto, la familia de SUV X35, X55, X55 II y X55 Plus es un éxito de ventas en Argentina. A su diseño moderno y su equipamiento de confort y seguridad se suma una garantía de 7 años o 100.000 km, sello de la confiabilidad de BAIC en el país. En ese sentido, Gerardo Lorenzo, director comercial de Grupo Lorenzo, dijo a Noticiero Andino que la apertura fue un gran logro tras dos años y medio de trabajo para expandir la marca asiática a Mendoza, luego de abrir una sucursal en San Luis: "Hoy, el hecho concreto de tener un concesionario oficial con todo lo que la marca pide, o lo que pensó para darle al cliente un espacio especial, es una alegría enorme", afirmó.
Aunque la nueva concesionaria será un punto estratégico con atención al público y test drives exclusivos, el director anticipó que trabajan en la llegada de más marcas a la provincia: "Para 2026tenemos otro desembarco también de marcas. No puedo anticipar mucho, pero sí, vamos a seguir con algunas novedades".
El movimiento refuerza además la presencia del Grupo Lorenzo, que cuenta con 17 sucursales integradas, más de 500 empleados, tres centros logísticos y una flota de camiones. Con esta incorporación amplía su oferta de vehículos nuevos y usados, motocicletas, servicios posventa y soluciones de movilidad, representando marcas líderes a nivel mundial.
BAIC y el fenómeno de los autos chinos en Argentina
Entre enero y septiembre de 2025, las marcas chinas incrementaron su participación, Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) registra un crecimiento del 60,4% en patentamientos en los primeros nueve meses del año (500.089 unidades frente a 311.757 en el mismo período de 2024). El sector proyecta un cierre anual por encima de las 600.000 unidades.
En ese contexto, las firmas de origen chino consolidan su rol en el mercado local. Entre enero y septiembre de 2025 se vendieron 5.694 autos de 13 marcas chinas; BAIC lidera el segmento con cerca del 30% del mercado de autos chinos (más de 2.500 unidades vendidas). Su protagonismo se concentra en el segmento SUV, con modelos como el X55 y la BJ30 4x4; el X55 figura entre los más vendidos y la BJ30 4x4 fue el SUV híbrido más vendido del país en octubre.
Juan Manuel Sales, gerente comercial de BAIC, presente en el evento, destacó: "Es la marca china más vendida del país. Eso da confianza a la gente al verla circular en la ruta y en nuestras calles. Además ofrece 7 años de garantía, tecnología, seguridad y respaldo de marca".
BAIC Motors en Argentina y el mundo
Reconocida por la calidad y tecnología de sus vehículos, BAIC es hoy un actor global. Es socio estratégico de Mercedes-Benz y produce en China modelos como el Clase E de chasis largo, el Clase C, el nuevo Clase A y los SUV GLC y GLA.
También se destaca en movilidad eléctrica en China, el mayor mercado mundial, donde BAIC fue líder en ventas de vehículos eléctricos en 2017, con 91.237 unidades, y logró el récord de ser el primer fabricante en superar las 10.000 ventas mensuales de un modelo totalmente eléctrico.
Embed - GRUPO LORENZO INAUGURÓ EL GIGANTE BAIC EN MENDOZA