La automotriz que lidera el boom de los autos chinos ya está en Mendoza

La provincia de Mendoza recibió la primera sucursal de BAIC Motors , a través de Grupo Lorenzo , en el marco de la expansión de la marca china de autos más elegida en los últimos años en Argentina . La nueva concesionaria BAIC by Lorenzo , ubicada en San Martín Sur , marca un hito en el mercado local y consolida la presencia de la firma en la región .

El jueves 4 de diciembre , Grupo Lorenzo oficializó la apertura del primer concesionario oficial de BAIC en San Martín Sur 69 , esquina Lavalle , Godoy Cruz . En un evento exclusivo para clientes , el local presentó su servicio posventa y una amplia gama de modelos que se destacan por su equipamiento premium , materiales de calidad y terminaciones de lujo .

Por su relación precio-producto , la familia de SUV X35, X55, X55 II y X55 Plus es un éxito de ventas en Argentina . A su diseño moderno y su equipamiento de confort y seguridad se suma una garantía de 7 años o 100.000 km , sello de la confiabilidad de BAIC en el país . En ese sentido, Gerardo Lorenzo , director comercial de Grupo Lorenzo , dijo a Noticiero Andino que la apertura fue un gran logro tras dos años y medio de trabajo para expandir la marca asiática a Mendoza , luego de abrir una sucursal en San Luis : "Hoy, el hecho concreto de tener un concesionario oficial con todo lo que la marca pide , o lo que pensó para darle al cliente un espacio especial, es una alegría enorme ", afirmó.

Aunque la nueva concesionaria será un punto estratégico con atención al público y test drives exclusivos , el director anticipó que trabajan en la llegada de más marcas a la provincia : "Para 2026 tenemos otro desembarco también de marcas . No puedo anticipar mucho, pero sí, vamos a seguir con algunas novedades ".

El movimiento refuerza además la presencia del Grupo Lorenzo, que cuenta con 17 sucursales integradas, más de 500 empleados, tres centros logísticos y una flota de camiones. Con esta incorporación amplía su oferta de vehículos nuevos y usados, motocicletas, servicios posventa y soluciones de movilidad, representando marcas líderes a nivel mundial.

Presentación BAIC en Mendoza, Lorenzo Automotores Además de buena gastronomía y música, hubo muestra de vehículos 0km para clientes. Foto: Cristian Lozano

BAIC y el fenómeno de los autos chinos en Argentina

Entre enero y septiembre de 2025, las marcas chinas incrementaron su participación, Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) registra un crecimiento del 60,4% en patentamientos en los primeros nueve meses del año (500.089 unidades frente a 311.757 en el mismo período de 2024). El sector proyecta un cierre anual por encima de las 600.000 unidades.

Presentación BAIC en Mendoza, Lorenzo Automotores BIAC by Lorenzo: los reponsables que hicieron posible su apertura histórica en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

En ese contexto, las firmas de origen chino consolidan su rol en el mercado local. Entre enero y septiembre de 2025 se vendieron 5.694 autos de 13 marcas chinas; BAIC lidera el segmento con cerca del 30% del mercado de autos chinos (más de 2.500 unidades vendidas). Su protagonismo se concentra en el segmento SUV, con modelos como el X55 y la BJ30 4x4; el X55 figura entre los más vendidos y la BJ30 4x4 fue el SUV híbrido más vendido del país en octubre.

Juan Manuel Sales, gerente comercial de BAIC, presente en el evento, destacó: "Es la marca china más vendida del país. Eso da confianza a la gente al verla circular en la ruta y en nuestras calles. Además ofrece 7 años de garantía, tecnología, seguridad y respaldo de marca".

Presentación BAIC en Mendoza, Lorenzo Automotores Juan Manuel Sales, gerente comercial de BAIC, recalcó la oportunidad de expandir la firma china en la provincia. Foto: Cristian Lozano

BAIC Motors en Argentina y el mundo

Reconocida por la calidad y tecnología de sus vehículos, BAIC es hoy un actor global. Es socio estratégico de Mercedes-Benz y produce en China modelos como el Clase E de chasis largo, el Clase C, el nuevo Clase A y los SUV GLC y GLA.

Presentación BAIC en Mendoza, Lorenzo Automotores La nueva concesionaria de BIAC by Lorenzo cuenta con un salón comercial y un servicio de posventa oficial. Foto: Cristian Lozano

También se destaca en movilidad eléctrica en China, el mayor mercado mundial, donde BAIC fue líder en ventas de vehículos eléctricos en 2017, con 91.237 unidades, y logró el récord de ser el primer fabricante en superar las 10.000 ventas mensuales de un modelo totalmente eléctrico.