Guaymallén distinguió a los pilares de su desarrollo económico

La Municipalidad de Guaymallén celebró este viernes un nuevo reconocimiento a los Comerciantes Destacados del año , un homenaje a quienes, con más de tres décadas de trabajo ininterrumpido , han sido pilares en el desarrollo económico y social del departamento.

El evento tuvo lugar en las instalaciones del Mendoza Rugby Club y contó con la presencia del intendente Marcos Calvente y miembros del gabinete municipal.

Cultura que abraza Guaymallén presenta la muestra "Pinturas" con obras de niños y adultos del Taller de Arte

Operativos exitosos Robos en la madrugada: recuperan un auto de un chofer de plataforma y una moto de una concesionaria

“Este reconocimiento nació para valorar el esfuerzo, la dedicación y la meritocracia. Guaymallén es hoy un polo económico del oeste argentino gracias a ustedes”, expresó el jefe comunal durante su discurso.

Calvente subrayó que el desafío actual es preparar al departamento para la nueva etapa económica del país , mediante políticas activas que potencien el ecosistema comercial local. En ese sentido, destacó programas como Impulsamos Guaymallén , Guaymallén Invierte con Vos , Aforo Cero y Marquesinas , iniciativas que buscan estimular tanto a los comercios históricos como a los emprendimientos emergentes.

“Queremos que Guaymallén pase de ser la segunda economía de Mendoza a convertirse en la primera. Y lo vamos a lograr junto al sector comercial”, señaló.

image

Un reconocimiento especial: 131 años de historia comercial en Guaymallén

Durante la ceremonia, se realizó una distinción especial a Alberto Femenía, propietario de Casa Juan Femenía, uno de los comercios más antiguos del departamento, con 131 años de trayectoria.

Femenía, representante de la tercera generación familiar, agradeció emocionado y recordó los orígenes del negocio:

image

“Mi abuelo llegó desde España y comenzó descargando bolsas de harina de 90 kilos en el puerto. Hoy mis hijos son la cuarta generación y seguimos trabajando con la misma dedicación. Nunca tuvimos un concurso ni una quiebra. La unión familiar nos mantuvo siempre firmes”.

El empresario también destacó el acompañamiento del municipio y adelantó que la firma se encuentra en un proceso de expansión y modernización edilicia.

image

Los comercios y empresas distinguidos 2025 en Guaymallén

A continuación, la lista completa de los comercios homenajeados por su trayectoria, aporte al desarrollo y compromiso con la comunidad: