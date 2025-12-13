Por qué hoy, 13 de diciembre, se celebra el Día del Oftalmólogo en Argentina

Cada 13 de diciembre , se celebra el Día del Oftalmólogo en Argentina, una efeméride destinada a reconocer la labor de los profesionales dedicados al cuidado de la salud visual. La jornada también honra a Santa Lucía, considerada la protectora de la vista. A continuación, todos los detalles.

Desde 1952 , anualmente, el 13 de diciembre se celebra la profesión dedicada a la salud ocular. Se trata de una figura clave para el diagnóstico de enfermedades relacionadas con la vista y para brindar soluciones mediante tratamientos o prescripciones médicas (como lentes y anteojos) que pueden requerir o no cirugía.

La fecha coincide, a su vez, con la conmemoración de Santa Lucía , virgen y mártir nacida en Siracusa, Italia. Su historia relata que consagró su vida a Dios mediante un voto de virginidad, pero su madre intentó casarla con un pagano, a lo que ella se negó.

Aunque logró evitar el matrimonio, el pretendiente la denunció y fue sometida a juicio para obligarla a renunciar a su fe. Lucía se mantuvo firme y, como castigo, los guardias le arrancaron los ojos antes de decapitarla. Aun así, afirmaba que podía distinguir entre el bien y el mal, motivo por el cual es venerada como la patrona de los ciegos y protectora de la vista. / elDiarioAr

