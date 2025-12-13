13 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

Por qué hoy, 13 de diciembre, se celebra el Día del Oftalmólogo en Argentina

Cada 13 de diciembre, se conmemora el Día del Oftalmólogo en Argentina. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Por qué hoy, 13 de diciembre, se celebra el Día del Oftalmólogo en Argentina

Por qué hoy, 13 de diciembre, se celebra el Día del Oftalmólogo en Argentina

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 13 de diciembre, se celebra el Día del Oftalmólogo en Argentina, una efeméride destinada a reconocer la labor de los profesionales dedicados al cuidado de la salud visual. La jornada también honra a Santa Lucía, considerada la protectora de la vista. A continuación, todos los detalles.

Oftalmóloga (2)
Hoy se celebra el Día del Oftalmólogo en Argentina

Hoy se celebra el Día del Oftalmólogo en Argentina

13 de diciembre: Día del Oftalmólogo en Argentina

Desde 1952, anualmente, el 13 de diciembre se celebra la profesión dedicada a la salud ocular. Se trata de una figura clave para el diagnóstico de enfermedades relacionadas con la vista y para brindar soluciones mediante tratamientos o prescripciones médicas (como lentes y anteojos) que pueden requerir o no cirugía.

Lee además
Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 13 de diciembre
Streaming

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 13 de diciembre
De cuánto es el monto de la Ayuda Escolar de ANSES en diciembre 2025
Importante

De cuánto es el monto de la Ayuda Escolar de ANSES en diciembre 2025

Además de su trabajo clínico, muchos oftalmólogos también desarrollan investigaciones orientadas a prevenir afecciones visuales y encontrar posibles curas.

Santa Lucía, patrona de la vista
Santa Lucía, patrona de los ciegos y protectora de la vista

Santa Lucía, patrona de los ciegos y protectora de la vista

La fecha coincide, a su vez, con la conmemoración de Santa Lucía, virgen y mártir nacida en Siracusa, Italia. Su historia relata que consagró su vida a Dios mediante un voto de virginidad, pero su madre intentó casarla con un pagano, a lo que ella se negó.

Aunque logró evitar el matrimonio, el pretendiente la denunció y fue sometida a juicio para obligarla a renunciar a su fe. Lucía se mantuvo firme y, como castigo, los guardias le arrancaron los ojos antes de decapitarla. Aun así, afirmaba que podía distinguir entre el bien y el mal, motivo por el cual es venerada como la patrona de los ciegos y protectora de la vista. / elDiarioAr

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 13 de diciembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 12 de diciembre

Hoy se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe: conocé su historia

Cómo acceder a un 0KM con ventajas únicas en diciembre con Lorenzo Automotores

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto y cuándo cobro en diciembre de 2025

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 11 de diciembre

Día Nacional del Tango: por qué se celebra hoy, 11 de diciembre

Día de la Restauración de la Democracia en Argentina: origen del 10 de diciembre

Por qué se celebra el Día del Trabajador Social en Argentina cada 10 de diciembre

LO QUE SE LEE AHORA
anmat alerto por listeria en un queso blando y pidio extremar cuidados
Salud Pública

ANMAT alertó por listeria en un queso blando y pidió extremar cuidados

Las Más Leídas

El calvario de mendocinos asaltados en Chile: Nos arruinaron el viaje.
En primera persona

El calvario de mendocinos asaltados en Chile: "Nos arruinaron el viaje"

El rincón secreto de Chile que nadie te contó y todo mendocino debería visitar
¿Te lo vas a perder?

El rincón secreto de Chile que nadie te contó y todo mendocino debería visitar

Calendario de feriados 2026 en Argentina: fechas confirmadas y cuántos días libres habrá
Turismo

Calendario de feriados 2026 en Argentina: fechas confirmadas y cuántos días libres habrá

Guaymallén: arreglaba un techo, cayó varios metros y lucha por su vida
Internado en el Central

Guaymallén: arreglaba un techo, cayó varios metros y lucha por su vida

La Legislatura de Mendoza dio aval para el inicio de la etapa de explotación del proyecto minero.
Minería

PSJ Cobre Mendocino: el senador al que le pedían por WhatsApp que vote en contra y pidió dejar de "sembrar miedo"

Te Puede Interesar

Los provvedores siguen trabajando para asegurar el  compre local en la mineria
Desarrollo local

Minería: Los proveedores mineros buscan afianzar su rol frente a cambios regulatorios

Por Marcelo López Álvarez
Murió el actor Héctor Alterio, una voz imprescindible del cine y el teatro argentinos video
Tenía 96 años

Murió el actor Héctor Alterio, una voz imprescindible del cine y el teatro argentinos

Por Sitio Andino MuchoShow
Sistema de Videovigilancia del CEO: intervenciones clave que frustraron delitos en Mendoza video
Justo a tiempo

Sistema de Videovigilancia del CEO: intervenciones clave que frustraron delitos en Mendoza

Por Sitio Andino Policiales