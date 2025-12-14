14 de diciembre de 2025
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 14 de diciembre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Conocé que ocurrirá con el Paso fronterizo este domingo.

Foto: Gentileza
Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encontrará cerrado a partir de las 10 de este domingo 14 de diciembre. El tránsito se suspende por el corredor internacional debido a un sistema frontal que podría afectar la transitabilidad segura en la ruta.

Comunicado Oficial del cierre del Paso Internacional Los Libertadores

El pronóstico para alta montaña para este domingo indica parcialmente nublado, nevadas débiles a moderadas; ocasionalmente fuerte en la tarde. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 4º en Uspallata, 1° en Punta de Vacas, -2º en Puente del Inca y -3° en Las Cuevas.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

