14 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2406 y números ganadores del domingo 14 de diciembre

Conocé los resultados del Telekino Nº 2406 de hoy, domingo 14 de diciembre. Controlá tu cartón y mirá si ganaste el juego, cuántos aciertos hubo y cómo cobrar el premio.

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2406 y números ganadores del domingo 14 de diciembre

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2406 y números ganadores del domingo 14 de diciembre

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

El Telekino de este domingo 14 de diciembre sortea, en su edición 2406 en Argentina, un pozo de 500 millones de pesos, un auto 0 kilómetro, un crucero por el Caribe y un viaje a Río de Janeiro, ambos para dos personas.

Este sorteo, que se llevará adelante a las 15 (transmisión por Canal 9 Buenos Aires), pone en juego también cinco premios de $2.000.000 al número del cartón.

Lee además
Telekino: de cuánto es el espectacular pozo y a qué hora se sortea este domingo 14 de diciembre
Juegos de azar

Telekino: de cuánto es el espectacular pozo y a qué hora se sortea este domingo 14 de diciembre
El Telekino acumula $500 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $500 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

En la edición anterior de Telekino, sorteo 2405 del 7 de diciembre, el pozo máximo quedó vacante, aunque hubo ganadores con 14, 13 y 12 aciertos; así como en la modalidad Rekino.

Conocé todos los resultados y números ganadores del Telekino de hoy, para controlar tu cartón y revisar si ganaste algún premio.

Resultados del Telekino 2406 del domingo 14 de diciembre

  • Color de cartón: rosa
  • Tradicional:
  • Ganadores con 15 aciertos:
  • Ganadores con 14 aciertos:
  • Ganadores con 13 aciertos:
  • Ganadores con 12 aciertos:
  • Próximo sorteo: domingo 21 de diciembre.

Resultados del REKINO 2406 del domingo 14 de diciembre

Premios con el número de cartón de Telekino

Se llevan $2.000.000 cada uno

telekino-sorteo-generica.webp
Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2406 y números ganadores del domingo 14 de diciembre.

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2406 y números ganadores del domingo 14 de diciembre.

¿Qué es el Telekino?

El Telekino es un popular juego familiar de lotería organizado desde 2022 por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires (previamente lo administró la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán), creado en abril de 1992.

Consiste en la extracción individual, desde un bolillero o aparato de sorteo, sin reposición, de quince bolillas de entre una serie de veinticinco, numeradas en forma correlativa desde el 1 (uno) al 25, ambos inclusive, las que se habrán introducido previamente en el citado bolillero.

¿Cómo se juega al Telekino?

Cada cartón tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25. Se realiza un sorteo semanal en el que se extraen 15 bolillas, mediante las cuales se determinará si hubo ganador con 15 aciertos, quien se llevará el pozo máximo.

De no haberlo, el pozo queda vacante y se buscarán ganadores con 14 y de no resultar ningún ganador se buscarán los que hayan obtenido 13, y así sucesivamente hasta llegar a 12. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.

¿Qué es el Rekino y cómo se juega?

Por otro lado, en la parte inferior del cartón se encuentran impresos los mismos 15 números que en la parte media, pero estos sirven para participar de un nuevo sorteo por un pozo extra en efectivo que se realiza luego del Telekino.

El Rekino reparte su pozo semanalmente, ya que de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los ganadores que logran 14 coincidencias en su cartón y nunca queda vacante.

¿Qué otros premios otorga el Telekino?

Además de los sorteos de la modalidad Telekino y Rekino, semanalmente se sortean con el número de cartón distintos premios como casas, autos, electrodomésticos, viajes y premios en efectivo. De este sorteo participan sólo los cartones vendidos por lo que todas las semanas hay ganadores.

¿Cuándo se sortea el Telekino?

El Telekino se sortea todos los domingos a las 15 y puede seguirse en vivo por Canal 9 (Buenos Aires) o desde el streaming oficial del juego.

¿Cómo se cobran los premios del Telekino?

Sólo se pagarán premios a aquellos tenedores de cupones ganadores que presenten los mismos al momento del cobro.

Los premios serán pagados por las mismas entidades o personas que venden los cupones de juego, excepto los premios de primera y segunda categoría (15 y 14 aciertos), que serán pagados por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires o la entidad que esta determine.

El derecho a cobrar los premios caducará a los quince días hábiles a partir del día hábil siguiente de realizado el sorteo.

Cabe recordar que el premio sufrirá una retención impositiva, que representa el 31% del 90% del total de premio.

Temas
Seguí leyendo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2405 y números ganadores del domingo 7 de diciembre

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 7 de diciembre

El Telekino acumula $350 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy domingo 14 de diciembre 2025

Descenso de la temperatura y lluvias aisladas, el pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 14 de diciembre

Este domingo cierra el Paso Internacional Los Libertadores: los motivos

Deudores alimentarios en Mendoza: miles de expedientes y casos que llevan más de 20 años

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé que ocurrirá con el Paso fronterizo este domingo.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 14 de diciembre

Las Más Leídas

Accidente vial fatal: un vehículo atropelló y mató a un peatón en el Acceso Este
En el departamento de Maipú

Accidente vial fatal: un vehículo atropelló y mató a un peatón en el Acceso Este

Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia y campeón de la Copa Argentina 2025, está muy cerca de ser transferido a Flamengo.
adiós

Independiente Rivadavia cerró una venta millonaria ¿Dónde jugará Sebastián Villa?

Martín Fierro de Streaming 2025: cuándo es y qué programa mendocino fue nominado
Lo mejor del entretenimiento digital

Martín Fierro de Streaming 2025: cuándo es y qué programa mendocino fue nominado

El peor final: encontraron el cuerpo sin vida del mendocino desaparecido en Río Negro
Tenia 28 años

El peor final: encontraron el cuerpo sin vida del mendocino desaparecido en Río Negro

Fuerte choque entre dos autos en San Rafael: uno era conducido por una adolescente
Impactante

Fuerte choque entre dos autos en San Rafael: uno era conducido por una adolescente

Te Puede Interesar

El gobernador es un defensor de las primarias como método de selección de candidatos.
Congreso radical

Cornejo le abrió la puerta al retorno de las PASO en 2027

Por Facundo La Rosa
Accidente en San Carlos: volcó un vehículo con fieles que se dirigían a Chilecito.
Accidente vial en Ruta 143

Volcó una traffic en San Carlos y un menor está gravemente herido: los hechos

Por Celeste Funes
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no termina de cerrarse
Entendimiento problemático

Acuerdo Mercosur - Unión Europea: tensiones políticas ponen en duda la firma definitiva

Por Marcelo López Álvarez