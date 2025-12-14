14 de diciembre de 2025

Municipios y organismos se unen para capacitarse en gestión del agua

Municipios y organismos se capacitan en gestión del agua para fortalecer la seguridad hídrica y proteger los recursos naturales. Mirá cómo es la iniciativa.

Municipios y organismos se capacitan en soluciones naturales para proteger la seguridad hídrica



Por Sitio Andino Departamentales

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de gestión del agua frente a la crisis climática, hace unos días se llevó a cabo el primer módulo del "Curso de Formulación, Implementación y Monitoreo de Proyectos de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN)". A continuación, todos los detalles.

Municipios y organismos se capacitan en proyectos de seguridad hídrica

La jornada, celebrada en el Memorial de la Bandera, reunió a equipos técnicos y responsables de la toma de decisiones de los principales organismos involucrados en la cuenca.

El curso fue organizado por la Subsecretaría de Ambiente del Ministerio de Energía y Ambiente, en colaboración con el Fondo de Agua del Río Mendoza y la consultora Ecosigna. Su objetivo fue establecer un lenguaje común y proporcionar herramientas metodológicas para el diseño de proyectos de alto impacto, enfocados en la protección de los recursos hídricos y la biodiversidad, basándose en los estándares internacionales más rigurosos.

"El evento contó con la destacada participación de actores clave en la gobernanza del agua en la región. Asistieron representantes de organismos provinciales esenciales como la Dirección de Áreas Protegidas, la Dirección de Hidráulica y la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque", destacó Iván Funes Pinter, Director Provincial de Áreas Protegidas.

La jornada integró tanto la gestión local como al tercer sector, con la presencia de equipos técnicos de las Municipalidades de Luján de Cuyo, Guaymallén, Las Heras y Lavalle, junto con miembros de la Fundación Villavicencio.

En la capacitación participaron actores clave en la gobernanza del agua de la región.



Hacia una planificación basada en la ciencia y la naturaleza

Durante la capacitación, los expertos trabajaron con el Estándar Global de la UICN como marco rector, abordando sus ocho criterios para el diseño de Soluciones Basadas en la Naturaleza. Estas soluciones son acciones orientadas a la protección, gestión y restauración de ecosistemas que responden a desafíos sociales urgentes, como la seguridad hídrica de la cuenca del Río Mendoza.

El equipo multidisciplinario del Fondo de Agua del Río Mendoza y la consultora Ecosigna combinó exposiciones teóricas con estudios de casos prácticos, propiciando un valioso intercambio sobre gestión ambiental.

Durante las sesiones técnicas, se destacó la necesidad de diseñar intervenciones con una visión a escala de cuenca hidrográfica, considerando los futuros escenarios de cambio climático y la creciente presión sobre los recursos hídricos. Además, se subrayó la importancia de alinear los proyectos locales con las políticas ambientales nacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

"El desafío es articular las competencias locales con una visión integral, identificando dónde la infraestructura natural puede complementar a la gris para garantizar la seguridad hídrica. Estas soluciones suelen ser más costo-eficientes y son claves para la adaptación frente a la escasez y los eventos climáticos extremos", agregó Funes Pinter.

La iniciativa continuará en 2026, completando los módulos restantes: Diseño y Formulación, Sostenibilidad y Financiamiento, y Monitoreo, Evaluación y Gestión Adaptativa. Esta etapa se enfocará en profundizar las capacidades de los equipos de gestión local, promoviendo un mayor compromiso comunitario en los procesos de gobernanza y toma de decisiones.

La capacitación combinó exposiciones teóricas con análisis de casos prácticos



Acerca del Fondo de Agua del Río Mendoza

El Fondo de Agua del Río Mendoza es un consorcio público-privado creado en 2022 para impulsar la seguridad hídrica mediante soluciones basadas en la ciencia y la naturaleza. Sigue el modelo regional de los Fondos de Agua, un mecanismo con más de 25 años de trayectoria que acelera la acción climática y el financiamiento ambiental.

Está integrado por el Ministerio de Energía y Ambiente del Gobierno de Mendoza, AySAM, Cervecería y Maltería Quilmes, Aguas de Origen, Coca Cola Argentina, y el Departamento General de Irrigación como aliado estratégico. Además, cuenta con la asistencia técnica de The Nature Conservancy, forma parte de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, y mantiene acuerdos de colaboración con más de 20 organizaciones locales.

