El próximo sorteo de Telekino , que lleva el número 2406 y se desarrollará el domingo 14 de diciembre , acumula un extraordinario pozo de 500 millones de pesos . Enterate cómo participar del popular juego organizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires.

Además, si se aciertan los 15 números, el o los afortunados ganadores se harán acreedores de un auto 0 kilómetro, un crucero por el Caribe y un viaje a Río de Janeiro, ambos para dos personas .

Este sorteo, que se llevará adelante a las 15 ( transmisión por Canal 9 Buenos Aires ), pone en juego también cinco premios de $2.000.000 al número del cartón.

En la edición anterior de Telekino, sorteo 2405 del 7 de noviembre , el pozo máximo quedó vacante , aunque hubo ganadores con 14, 13 y 12 aciertos; así como en la modalidad Rekino.

El Telekino acumula $500 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar. Foto: Cristian Lozano

¿Cómo se juega al Telekino?

El Telekino es un popular juego familiar de lotería organizado desde 2022 por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires (previamente lo administró la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán), creado en abril de 1992.

Consiste en la extracción individual, desde un bolillero o aparato de sorteo, sin reposición, de quince bolillas de entre una serie de veinticinco, numeradas en forma correlativa desde el 1 (uno) al 25, ambos inclusive, las que se habrán introducido previamente en el citado bolillero.

Los cartones se adquieren en las agencias oficiales de lotería de todo el país y tienen un valor de $2.000. El cartón contiene dos jugadas (Telekino y Rekino), de quince números cada una. Y un número de cartón con el cual se accede a un premio extra. La venta de apuestas se cierra los días sábados a las 19 (el horario puede variar según cada provincia).

Cada cartón tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25. Se realiza un sorteo semanal en el que se extraen 15 bolillas, mediante las cuales se determinará si hubo ganador con 15 aciertos, quien se llevará el pozo máximo.

De no haberlo, el pozo queda vacante y se buscarán ganadores con 14 y de no resultar ningún ganador se buscarán los que hayan obtenido 13, y así sucesivamente hasta llegar a 12. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.

En base a los últimos diez sorteos del Telekino, ¿qué probabilidades hay de que salgan tus números?

De acuerdo con el reglamento oficial del Telekino, cada número tiene —al menos en teoría— una probabilidad idéntica de aparecer: 15 sobre 25 sorteos posibles, o un 60% de chances si se observa un solo evento.

Sin embargo, al analizar los últimos diez sorteos oficiales (del 5 de octubre al 7 de diciembre de 2025), aparecen algunas variaciones que reflejan la naturaleza del azar. En este período, el número más frecuente fue el 15, con 9 apariciones; le siguieron el 10 y el 23, que se repitieron 8 veces cada uno. Con 7 apariciones estuvieron los números 3, 7, 9, 12, 16, 22, 24 y 25. En cambio, los menos favorecidos fueron el 14, que solo apareció 2 veces, y los números 5, 13 y 21, con 4 apariciones cada uno.

En promedio, cada número debería haber salido seis veces en ese lapso si la distribución fuera perfectamente uniforme. Pero el azar, por definición, no reparte de forma pareja a corto plazo: pequeñas diferencias como éstas son esperables y no implican que haya sesgos en el sorteo.

Según cálculos combinatorios, la probabilidad de acertar los 15 números exactos del Telekino en una jugada simple —es decir, que tu cupón coincida con todos los extraídos— es de 1 en 3.268.760. Aunque el atractivo del juego es que —pese a esa baja probabilidad— en la historia del juego ha habido decenas de ganadores.

En síntesis: aunque los números “calientes” y “fríos” cambien semana a semana, cada bolilla vuelve a tener exactamente las mismas chances en el siguiente sorteo. El azar no tiene memoria, aunque los jugadores sí.

¿Qué es el Rekino y cómo se juega?

En la parte inferior del cartón se encuentran impresos los mismos 15 números que en la parte media, pero estos sirven para participar de un nuevo sorteo por un pozo extra en efectivo que se realiza luego del Telekino.

El Rekino reparte su pozo semanalmente, ya que de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los ganadores que logran 14 coincidencias en su cartón y nunca queda vacante.

¿Cuándo se sortea el Telekino?

El Telekino se sortea todos los domingos a las 15 y puede seguirse en vivo por Canal 9 (Buenos Aires) o desde el streaming oficial del juego.

¿Cómo se cobran los premios del Telekino?

Sólo se pagarán premios a aquellos tenedores de cupones ganadores que presenten los mismos al momento del cobro.

Los premios serán pagados por las mismas entidades o personas que venden los cupones de juego, excepto los premios de primera y segunda categoría (15 y 14 aciertos), que serán pagados por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires o la entidad que esta determine.

El derecho a cobrar los premios caducará a los quince días hábiles a partir del día hábil siguiente de realizado el sorteo.

Cabe recordar que el premio sufrirá una retención impositiva, que representa el 31% del 90% del total de premio.