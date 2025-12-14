Solidaridad en Mendoza: buscan padrinos que donen útiles escolares para chicos vulnerables. Imagen generada con IA

El ciclo lectivo 2025 en la provincia de Mendoza finalizó y la mirada ya está puesta en el 2026. "Proyecto Mochi" ya está en marcha y los organizadores lanzaron un llamado a la solidaridad ante la falta de donaciones: de las 3.146 mochilas necesarias para que chicos vulnerables comiencen las clases, solo se han lasignado 600 hasta el momento.

"Proyecto Mochi" tiene como meta cubrir las necesidades de 3.146 estudiantes de 100 escuelas de la provincia de Mendoza que se han inscripto para recibir la ayuda.

Solidaridad en Mendoza: el Proyecto Mochi está en marcha y buscan juntar 3.146 mochilas.

La campaña, que se lanzó en noviembre, invita a la comunidad mendocina a participar de una forma muy personal: "adoptando" simbólicamente a un estudiante para armarle su mochila completa.

Este proceso de asignación continuará hasta el inicio de clases en febrero de 2026, pero la organización destaca la urgencia de sumar donantes para alcanzar la meta.

¿Cómo sumarse a la cadena solidaria?

La invitación está abierta a individuos, familias, grupos de amigos o compañeros de trabajo que quieran hacer una diferencia significativa en la vida de un niño.

Para participar, el proceso es sencillo:

Contacto: enviá un correo a [email protected] con el mensaje "QUIERO QUE ME ASIGNEN UN NIÑO" junto con tu nombre completo y número de celular.

Asignación: recibirás el nombre, grado, escuela y una lista sugerida de útiles del estudiante que apadrinarás.

Armado: armás la mochi (¡podés sumar una cartita!).

Entrega: la colocás en una bolsa no transparente y pegás la etiqueta que te enviarán. Finalmente, la entregás en los puntos habilitados.

La organización hace un llamado a la solidaridad para que, con el apoyo de la comunidad, se logre llenar las más de 2.500 mochilas restantes y asegurar que ningún niño se quede atrás cuando suene el timbre de 2026.

comercios, venta guardapolvos, mochilas, inicio clases, colegio, compra materiales para la escuela - 129071 Hasta el momento, se han asignado unas 650 mochilas, la meta por alcanzar es elevada. Cristian Lozano

"Proyecto Mochi", diez años de historia

El "Proyecto Mochi" surgió hace una década con la visión de un grupo de amigas de contribuir a que la educación sea una realidad para todos. Con una propuesta simple y efectiva, buscan garantizar que cada niño llegue al aula con lo indispensable para arrancar el año.

Los útiles pueden ser nuevos o usados en excelente estado, demostrando que la voluntad de ayudar es lo que más importa. Una vez armada, la mochila debe entregarse en una bolsa de nylon no transparente con una etiqueta especial provista por la organización.