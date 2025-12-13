13 de diciembre de 2025
Tenia 28 años

El peor final: encontraron el cuerpo sin vida del mendocino desaparecido en Río Negro

El cuerpo del mendocino Enzo Leandro de Oro fue localizado de madrugada, luego de un amplio operativo que se extendió durante casi una semana.

image
Por Sitio Andino Policiales

El cuerpo del mendocino Enzo Leandro de Oro fue hallado en el Río Negro, a varios kilómetros del lugar donde había sido visto por última vez, tras seis días de rastrillajes ininterrumpidos.

El hallazgo se produjo en un sector ubicado al este de Paso Córdoba, dentro del ejido de General Roca. Se trata de una zona compleja del cauce, lo que obligó a desplegar un procedimiento que demandó varias horas para poder retirar el cuerpo del agua.

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que la extracción se concretó cerca de las 2.30. Personal de Prefectura Naval Argentina fue quien logró localizar y asegurar el cuerpo, en el marco del operativo que se mantenía activo desde la denuncia de desaparición.

image

Hasta completar el rescate, el lugar permaneció bajo custodia. Luego, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Roca, donde se realizarán las actuaciones correspondientes dispuestas por la Justicia para determinar las circunstancias del fallecimiento.

La familia del mendocino fue notificada del deceso de Enzo durante esta madrugada

La familia del joven, que había viajado desde Mendoza para acompañar las tareas de búsqueda, fue notificada durante la madrugada. Equipos especializados comenzaron a brindar contención psicológica a los familiares, que permanecen en la ciudad desde el inicio del operativo.

image

La desaparición de Leandro de Oro había sido denunciada el domingo 7 de diciembre. Ese día, amigos del joven alertaron a las autoridades tras encontrar una mochila en la costa del río, que identificaron como de su propiedad. A partir de ese momento, se activó un despliegue que incluyó rastrillajes terrestres y fluviales en distintos tramos del río Negro.

En las tareas participaron Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y personal de Prefectura, que ampliaron progresivamente el radio de búsqueda ante la falta de resultados en los primeros días.

