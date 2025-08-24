A 126 años del nacimiento de Jorge Luis Borges: un poeta argentino de palabras infinitas

Por Sitio Andino Sociedad







Este 24 de agosto se conmemoran 125 años del nacimiento de Jorge Luis Borges, el escritor que con sus cuentos y poemas vanguardistas se convirtió en una de las figuras literarias más influyentes de Argentina y del mundo. A continuación, más detalles de esta efeméride.

24 de agosto: a 126 años del nacimiento de Jorge Luis Borges Nacido el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, la conexión de Jorge Francisco Isidoro Luis Borges con la literatura comenzó a una edad asombrosa: se dice que a los cuatro años ya sabía leer y escribir. Desde muy joven, fue cautivado por el existencialismo y el racionalismo, pero su espíritu innovador lo llevó a unirse al Ultraísmo, un movimiento de vanguardia literaria surgido en España.

jorge luis borges.jpg En recuerdo a su nacimiento, este 24 de agosto se celebra el Día del Lector en Argentina. Foto: web A lo largo de su prolífica carrera, Borges escribió obras que marcaron un antes y un después en la literatura hispana. Entre sus libros de cuentos más aclamados se encuentran "Historia Universal de la Infamia", "Ficciones" y "El Aleph", que aún hoy son leídos y analizados en todo el mundo. También dejó un legado de ensayos que desafiaron el pensamiento de su época, como "Inquisiciones" y "Siete Noches".

Borges falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza, a causa de un enfisema pulmonar. Su impacto fue tan profundo en Argentina que, en su honor, cada 24 de agosto se celebra el Día del Lector, una fecha que rinde homenaje a su natalicio y a su inmensurable aporte a la cultura.

Fuente: Billiken.