Efemérides

A 126 años del nacimiento de Jorge Luis Borges: un poeta argentino de palabras infinitas

Un 24 de agosto, pero de 1899, nació el escritor y poeta argentino Jorge Luis Borges. En la nota, conocé los detalles de su obra y vida personal.

A 126 años del nacimiento de Jorge Luis Borges: un poeta argentino de palabras infinitas

A 126 años del nacimiento de Jorge Luis Borges: un poeta argentino de palabras infinitas

Por Sitio Andino Sociedad

Este 24 de agosto se conmemoran 125 años del nacimiento de Jorge Luis Borges, el escritor que con sus cuentos y poemas vanguardistas se convirtió en una de las figuras literarias más influyentes de Argentina y del mundo. A continuación, más detalles de esta efeméride.

24 de agosto: a 126 años del nacimiento de Jorge Luis Borges

Nacido el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, la conexión de Jorge Francisco Isidoro Luis Borges con la literatura comenzó a una edad asombrosa: se dice que a los cuatro años ya sabía leer y escribir. Desde muy joven, fue cautivado por el existencialismo y el racionalismo, pero su espíritu innovador lo llevó a unirse al Ultraísmo, un movimiento de vanguardia literaria surgido en España.

Lee además
24 de agosto, Día del Lector: origen y motivo de la celebración
Efemérides

24 de agosto, Día del Lector: origen y motivo de la celebración
Trabajo híbrido en la Argentina.
Retos y perspectivas

Trabajo híbrido en Argentina: una transformación que va más allá de lo tecnológico
jorge luis borges.jpg
En recuerdo a su nacimiento, este 24 de agosto se celebra el Día del Lector en Argentina.

En recuerdo a su nacimiento, este 24 de agosto se celebra el Día del Lector en Argentina.

A lo largo de su prolífica carrera, Borges escribió obras que marcaron un antes y un después en la literatura hispana. Entre sus libros de cuentos más aclamados se encuentran "Historia Universal de la Infamia", "Ficciones" y "El Aleph", que aún hoy son leídos y analizados en todo el mundo. También dejó un legado de ensayos que desafiaron el pensamiento de su época, como "Inquisiciones" y "Siete Noches".

Borges falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza, a causa de un enfisema pulmonar. Su impacto fue tan profundo en Argentina que, en su honor, cada 24 de agosto se celebra el Día del Lector, una fecha que rinde homenaje a su natalicio y a su inmensurable aporte a la cultura.

Fuente: Billiken.

Temas
Seguí leyendo

El hallazgo científico que reescribe la historia del mestizaje humano

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 24 de agosto

Las actividades en Mendoza por el Día del Padre Sanmartiniano

Día del Padre en Mendoza: por qué se celebra hoy, 24 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 24 de agosto

Cielo despejado y ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo en Mendoza para este domingo

Este domingo, volverán a habilitar el Paso Internacional Los Libertadores

Alerta amarilla por posibles emisiones en el volcán Peteroa de Malargüe

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Internacional Los Libertadores habilitado este domingo.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 24 de agosto

Las Más Leídas

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza
Agricultura

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza

Las empresas internacionales empezaron a indagar para instalarse en Mendoza Shopping.
Mercado

Qué marcas internacionales podrían desembarcar en Mendoza Shopping

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza
Buenas noticias

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza

El fenómeno de La Niña: qué efectos tendría en el clima de la provincia de Mendoza
Aún en etapa neutra

El fenómeno de La Niña: qué efectos tendría en el clima de la provincia de Mendoza

Paso Internacional Los Libertadores habilitado este domingo.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 24 de agosto

Te Puede Interesar

La nueva alianza electoral presentó a todos sus candidatos para el Congreso, la Legislatura y los Concejos Deliberantes video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas de todos los departamentos de La Libertad Avanza+ Cambia Mendoza

Por Facundo La Rosa
En Malargüe avanza el Polo Logístico Pata Mora con financiamiento provincial
Desarrollo

En Malargüe avanza el Polo Logístico Pata Mora con financiamiento provincial

Por Marcelo López Álvarez
Qué obras ejecuta y en qué departamentos la Dirección de Vialidad Provincial.
Datos

Qué obras ejecuta y en qué departamentos Vialidad en Mendoza

Por Florencia Martinez del Rio