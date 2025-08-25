Efemérides

Día Nacional de Ayuda a la Persona con Autismo: por qué se recuerda hoy, 25 de agosto

Cada 25 de agosto, se conmemora el Día Nacional de Ayuda a la Persona con Autismo. Conocé el origen y la historia de la efeméride en la nota.

Cada 25 de agosto, Argentina conmemora el Día Nacional de Ayuda a la Persona con Autismo, una fecha destinada a concientizar a la sociedad sobre la inclusión y la integración de quienes presentan esta condición. Además, se recuerda la creación de la Asociación Argentina de Padres de Autistas (APADEA), fundada hace 31 años.

Esta efeméride se estableció en homenaje a APADEA, creada el 25 de agosto de 1994. La organización reúne a familias para ofrecer orientación, asesoramiento e información sobre el autismo, con el apoyo de un equipo de profesionales especializados.

Está científicamente comprobado que una detección temprana —entre los 0 y 6 años— y un diagnóstico adecuado permiten un abordaje más efectivo de esta condición, además de favorecer la inserción social de las personas autistas, quienes gozan de los mismos derechos que cualquier otra persona.

¿Qué es el autismo?

El autismo comprende un conjunto de trastornos que afectan la capacidad de interactuar y comunicarse socialmente. Puede estar acompañado de retraso intelectual, aunque no siempre. Su diagnóstico es complejo, ya que no existe un examen médico único que lo confirme; sin embargo, suele detectarse alrededor de los 18 meses mediante la evaluación de la conducta y el desarrollo del menor.

Fuente: Ministerio de Salud de Tucumán.

