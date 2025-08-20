Ni caléndula ni tomate: las plantas ideales para sembrar en agosto en Mendoza

En Mendoza, agosto es un mes clave para preparar el jardín y la huerta con nuevas plantas que se adaptan al final del invierno. Respetar la estacionalidad en la siembra no solo garantiza un mejor crecimiento, sino que además favorece la salud del suelo y de todo el ecosistema.
La importancia de sembrar según la estación
En esta provincia, marcada por un clima continental seco, cada estación define qué se puede sembrar con éxito. Durante agosto, la heliofanía (es decir, cantidad de tiempo que el Sol brilla sobre un lugar determinado) comienza a aumentar y las temperaturas diurnas se vuelven más estables, lo que abre la oportunidad de iniciar cultivos que resisten el frío residual. Sembrar a destiempo puede ocasionar pérdidas, por eso es esencial conocer las especies más adecuadas para cada momento.
Qué vegetales sembrar en agosto en la provincia de Mendoza
Dentro de las hortalizas que se adaptan mejor al suelo mendocino en esta época se encuentran tres opciones destacadas:
Acelga: una verdura de hojas resistentes al frío que puede cosecharse en distintos momentos de su desarrollo.
Repollo: ideal para sembrar en agosto porque soporta heladas y brinda cosechas abundantes en primavera.
Rabanito: de ciclo corto, se adapta perfectamente al clima mendocino y permite obtener resultados rápidos.
acelga, repollo y rabanito, jardinería
Acelga, Repollo y Rabanito | Vegetales ideales para sembrar en agosto en la provincia de Mendoza
Flores para sembrar en agosto y embellecer el jardín
Las flores también tienen su lugar en esta época. En Mendoza, agosto es propicio para iniciar con plantas que aportan color y atraen polinizadores. Entre las más recomendadas:
Pensamientos: soportan bien las bajas temperaturas y ofrecen una amplia gama de colores.
Lobelia: perfecta para bordes y canteros, con flores pequeñas y muy vistosas.
Alhelí: resistente y aromática, es una opción tradicional para sumar vida al jardín mendocino.
Pensamientos, Lobelia y alhelíes, jardinería
Pensamiento, Lobelia y Alhelí | Flores ideales para sembrar en agosto en la provincia de Mendoza
El calendario de siembra es un aliado indispensable. En un territorio donde la amplitud térmica es marcada y las heladas tardías pueden sorprender, planificar asegura que las plantas prosperen sin dificultades. Agosto es un mes de transición que invita a preparar la tierra, enriquecer el suelo y comenzar con especies fuertes./Con información del INTA.