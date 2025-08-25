Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 25 de agosto

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Detalles de las zonas que se verán afectadas por los cortes de electricidad.

Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 25 de agosto.

Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 25 de agosto.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este lunes 25 de agosto, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 22 de agosto.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 22 de agosto
Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 21 de agosto.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 21 de agosto

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Las Heras

  • – En toda la localidad de Uspallata, de 8 a 9.

  • – En la intersección de calle La Fundición y Ruta Nacional N°7. En la Ruta Provincial N°52, entre Rutas Nacional N°7 y Provincial N°39. En la Ruta Nacional N°7, en el RIM 16, RIM suboficiales. En la Ruta Nacional N°7, entre Río Mendoza y calle la Fundición, y zonas aledañas; Uspallata. De 8.00 a 12.00 h.

  • – Entre calles Agustín Álvarez, Pellegrini, San Martín y Paul Harris. De 14.30 a 17.00 h.

  • – Entre calles La Pampa, El trapiche, Río Diamante y Laguna de Los Horcones. En los barrios AMPAM, Alto del Oeste II, loteo Río Diamante y adyacencias; El Challao. De 9.00 a 13.00 h.

Luján de Cuyo

  • – En calle Aráoz, entre San Martín y Terrada. Entre calles Bulnes, Don Pancho, Aráoz y San Martín. En loteo Rincón de Aráoz y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 8.45 a 12.45 h.

Lavalle

  • – En calle Eugenio Montenegro, entre Las Violetas y Andrés Soria; Las Violetas. De 9.45 a 13.45 h.

Embed

Tupungato

  • – En calle Real, entre La Costa y Correa; El Peral. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Blanco, hacia el oeste de Miranda. En el barrio Aconcagua; La Arboleda. De 14.45 a 18.45 h.

Tunuyán

  • – En calle La Luz, entre Paso de Los Andes y Los Volcanes, y áreas adyacentes; Villa Seca. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

  • – En calle Muzaber, entre Aguirre y La Florida; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • – En calle Los Coroneles, entre Gomensoro y La Falda; Cuadro Benegas. De 10.45 a 14.45 h.

  • – En calle Larga Vieja, entre calles N°8 y N°9; Atuel Norte. De 9.45 a 13.45 h.

  • – En calle Larga Vieja, entre calles N°11 y N°15, y adyacencias; Atuel Norte. De 15.30 a 19.30 h.

  • – En calle Vargas, entre Ramón Barrera y Maza Norte, y zonas aledañas; Colonia Elena. De 9.15 a 13.15 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchúfarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

Ante los cortes de luz es necesario tener en cuenta una serie de recomendaciones.

corte de luz electricidad
Edemsa dio a conocer una serie de recomendaciones frente a los cortes de luz.

Edemsa dio a conocer una serie de recomendaciones frente a los cortes de luz.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 20 de agosto

Corte de luz programado: 5 recomendaciones clave de EDEMSA para tener en cuenta

Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este martes 19 de agosto

Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza para este lunes 18 de agosto

Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza para este viernes 15 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 25 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 25 de agosto

Sube la temperatura: el pronóstico del tiempo para este 25 de agosto en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Los resultados del sorteo 1316 del Brinco, del domingo 24 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1316 del domingo 24 de agosto

Las Más Leídas

Los resultados del sorteo 1316 del Brinco, del domingo 24 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1316 del domingo 24 de agosto

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3298 del domingo 24 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3298 del domingo 24 de agosto

El esquema fraudulento se desarrollaba a lo largo del año y afectó a unas 70 personas
Secuestraron equipos

Allanaron un local de tecnología del centro de Mendoza por presuntas estafas millonarias y buscan al dueño

Un grave episodio de violencia de género ocurrió este domingo por la tarde en Godoy Cruz
Salió de la cárcel en junio

Video: un hombre intentó agredir a su expareja, chocó en la fuga y fue detenido

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2390 del domingo 24 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2390 del domingo 24 de agosto

Te Puede Interesar

El vino argentino uno de los grandes aportantes a las exportaciones de las economías regionales desde el complejo de la uva.
Desarrollo regional

Exportaciones agroindustriales: pesca, uva y limón lideran entre las economías regionales

Por Marcelo López Álvarez
La papa andina, motor de innovación y desarrollo agrícola en Mendoza
DESDE TUPUNGATO

La papa andina, motor de innovación y desarrollo agrícola en Mendoza

Por Soledad Maturano
El accidente vial ocurrió esta mañana en Severo del Castillo de Guaymallén.
la víctima cumplía años mañana

Trágico accidente vial de un motociclista en Guaymallén

Por Pablo Segura