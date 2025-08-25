Habrá corte de luz en varios departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 25 de agosto.

Durante la mañana y tarde de este lunes 25 de agosto, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

– En toda la localidad de Uspallata, de 8 a 9.

– Entre calles La Pampa, El trapiche, Río Diamante y Laguna de Los Horcones. En los barrios AMPAM, Alto del Oeste II, loteo Río Diamante y adyacencias; El Challao. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Agustín Álvarez, Pellegrini, San Martín y Paul Harris. De 14.30 a 17.00 h.

– En la intersección de calle La Fundición y Ruta Nacional N°7. En la Ruta Provincial N°52, entre Rutas Nacional N°7 y Provincial N°39. En la Ruta Nacional N°7, en el RIM 16, RIM suboficiales. En la Ruta Nacional N°7, entre Río Mendoza y calle la Fundición, y zonas aledañas; Uspallata. De 8.00 a 12.00 h.

Luján de Cuyo

– En calle Aráoz, entre San Martín y Terrada. Entre calles Bulnes, Don Pancho, Aráoz y San Martín. En loteo Rincón de Aráoz y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 8.45 a 12.45 h.

Lavalle

– En calle Eugenio Montenegro, entre Las Violetas y Andrés Soria; Las Violetas. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

– En calle Real, entre La Costa y Correa; El Peral. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Blanco, hacia el oeste de Miranda. En el barrio Aconcagua; La Arboleda. De 14.45 a 18.45 h.

Tunuyán

– En calle La Luz, entre Paso de Los Andes y Los Volcanes, y áreas adyacentes; Villa Seca. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

– En calle Muzaber, entre Aguirre y La Florida; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

– En calle Los Coroneles, entre Gomensoro y La Falda; Cuadro Benegas. De 10.45 a 14.45 h.

– En calle Larga Vieja, entre calles N°8 y N°9; Atuel Norte. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Larga Vieja, entre calles N°11 y N°15, y adyacencias; Atuel Norte. De 15.30 a 19.30 h.

– En calle Vargas, entre Ramón Barrera y Maza Norte, y zonas aledañas; Colonia Elena. De 9.15 a 13.15 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchúfarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.