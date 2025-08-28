Mendoza sorprende y se mete en el podio de las ciudades más innovadoras de Latinoamérica

La Ciudad de Mendoza alcanzó un nuevo reconocimiento internacional al ubicarse en el podio de las urbes más innovadoras de la región . La capital obtuvo el tercer lugar en los premios “ Ciudades para la Vida ”, entregados en el marco del Foro Hábitat Latam Guadalajara 2025 , entre más de 15 mil localidades evaluadas .

El intendente Ulpiano Suarez celebró la noticia y expresó: “Este reconocimiento destaca nuestro compromiso con la sostenibilidad , el urbanismo y el cuidado ambiental . ¡Gracias por ser parte de una Mendoza que avanza, cuidando su entorno y su gente!”.

La distinción refuerza la imagen de la capital mendocina como ejemplo de gestión sostenible , capaz de equilibrar el crecimiento económico con el respeto por el entorno natural y la inclusión social . Según el jurado, la ciudad confirma que la armonía con su entorno potencia un desarrollo sostenible y protege la tierra, la gente y sus sueños colectivos.

La Ciudad de Mendoza compartió podio con Manizales (Colombia), que alcanzó el primer lugar, y con Mérida (México), ubicada en el segundo puesto.

El modelo de triple impacto de la Ciudad de Mendoza

El reconocimiento se sustenta en un modelo de triple impacto, que integra los ejes económico, social y ambiental. Esta gestión se traduce en políticas públicas que mejoran la calidad de vida de vecinos y visitantes, al tiempo que se articulan acciones con el sector privado para generar oportunidades y consolidar un desarrollo urbano equilibrado, orientado a la innovación y la sostenibilidad.

ciudad de mendoza inteligente innovación plano general metrópolis 1 La capital alcanzó el tercer puesto en los premios “Ciudades para la Vida”, detrás de Mérida (México) y Manizales (Colombia), la cual se quedó con el primer lugar. Prensa Ciudad de Mendoza.

Los factores del reconocimiento

Entre los factores que llevaron a la capital a este reconocimiento, se destacan:

Avances en urbanismo y movilidad sostenible , con la construcción de ciclovías y la puesta en valor de plazas y espacios verdes

y , con la construcción de y la puesta en valor de Programas ambientales innovadores , como la recolección diferenciada de residuos y la Declaración de Emergencia Climática .

, como la y la . Creación de instancias participativas , como el Laboratorio Urbano y el Comité de Cambio Climático , que refuerzan el diálogo con la sociedad civil y especialistas.

, como el y el , que refuerzan el diálogo con la sociedad civil y especialistas. Gestión de financiamiento internacional, con acceso a fondos como el Fondo Verde para la Conservación Ambiental y el de Juventud y Acción Climática, que promueven la participación de jóvenes en proyectos de protección de la biodiversidad.

Reconocimiento otorgado por un foro internacional

El Foro Hábitat Latam 2025, organizado por la Universidad de Guadalajara y ONU-Hábitat, reunió a gobiernos locales, universidades, empresas y organizaciones sociales con el objetivo de debatir sobre los desafíos de la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Además de premiar a ciudades líderes, el encuentro distinguió a personalidades que impulsan modelos de desarrollo urbano sostenible en la región.

Con este galardón, la Ciudad de Mendoza consolida su presencia en el mapa internacional de urbes que trabajan por un crecimiento equilibrado, basado en la innovación, la inclusión y la sostenibilidad. Fuente: Prensa Ciudad de Mendoza.