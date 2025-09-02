Cristina Kirchner cruzó a Milei por la política económica: "¡La vas a chocar mal!"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó este martes una dura crítica contra Javier Milei , luego de que el Gobierno decidiera intervenir en el mercado de cambios a través del Tesoro . En un extenso posteo en X, la titular del PJ cuestionó la política económica oficial y advirtió que el Presidente “va a chocar la economía” .

“¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana , sino por lo cambiario y monetario. ¡La vas a chocar mal! ”, escribió al inicio de su publicación.

La exvicepresidenta enumeró los factores que, según su visión, explican la fragilidad cambiaria: “ Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior, los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones . Y de los pesos… mejor no hablemos”.

Fernández de Kirchner señaló que la administración Milei está creando una “bola de nieve” con “ intereses capitalizables al vencimiento, papelitos emitidos para financiar al Tesoro el déficit del Banco Central, la suba de tasas de interés, la falta de créditos bancarios y la caída del consumo ”.

“Así estamos, ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’... Sin pesos y sin dólares. Y hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambio, terminaste de quemar los libritos de la escuela austríaca. ¡Cuánta pelotudez Milei, dicha sin ton ni son!”, embistió.

Recuerdos y chicanas

La exmandataria recordó que hace un año le había advertido al actual presidente que “el verdadero problema de la economía argentina era su carácter bimonetario, agravado por un criminal endeudamiento en dólares”.

En tono irónico, agregó una alusión al pasado de Milei como arquero: “Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada? ¡Ay hermano, esto no te cierra ni con la gente afuera!”.

Finalmente, mencionó la sanción de la ley que eliminó los delitos de calumnias e injurias contra periodistas durante su gobierno: “Imaginen si estuviera vigente hoy”.

Cristina Kirchner y Javier Milei.jpg Cristina Fernández de Kirchner volvió a cruzar a Javier Milei en redes sociales.

La decisión oficial en el mercado de cambios

El mensaje de Cristina Kirchner llegó horas después de que el Gobierno anunciara que el Tesoro intervendrá en el mercado cambiario, una medida inédita en la gestión de Milei.

“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, informó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en X.

La medida busca contener la volatilidad del dólar, que en la primera rueda del mes había subido $35. Tras la intervención, la cotización minorista retrocedió $10 al cierre de la jornada.

El Banco Central no puede intervenir directamente por las condiciones pactadas con el Fondo Monetario Internacional, que fijan bandas de flotación, por lo que el Tesoro asumió ese rol.

La decisión oficial se produce en un escenario de creciente presión cambiaria, tras la liquidación de las LEFI, la salida de dólares del agro y el aumento de tasas para frenar la dolarización de carteras.

En paralelo, el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad sumó ruido político a la gestión, y fue mencionado por Cristina Kirchner en su publicación.