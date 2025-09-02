Intervención

Por qué el Gobierno sale al mercado de cambios y abandona la libre flotación del dólar

El Gobierno nacional abandona la libre flotación del dólar y opta por intervenir directamente para contener la suba de la divisa. Por qué tomó esta decisión.

Por qué el Gobierno sale al mercado de cambios y abandona la libre flotación del dólar

Por qué el Gobierno sale al mercado de cambios y abandona la libre flotación del dólar

Foto: @JMilei en X
Por Sitio Andino Economía

El Gobierno nacional implementó un cambio decisivo en la política cambiaria tras la flexibilización del cepo y el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida consiste en intervenir antes de que el dólar alcance el techo de la banda, fijado en $1.400.

La decisión de la gestión de Javier Milei llega a pocos días de las elecciones en Buenos Aires y en medio de un contexto de elevada volatilidad cambiaria. En los últimos dos meses, el dólar mostró una tendencia sostenida al alza y, a pesar de los intentos oficiales por contenerlo, al inicio de septiembre la divisa para la venta en el Banco Nación llegó a $1.390, aunque cerró en $1.385.

Qué implica que el Gobierno intervenga en el mercado de cambios

En este contexto, la intervención del Gobierno nacional implica abandonar la libre flotación, uno de los pilares que el ministro de Economía, Luis Caputo, defendía hace meses ante el FMI y los mercados.

De esta manera, el Gobierno deja de lado una de las bases más sostenidas por el equipo económico y modifica la estrategia central con respecto a la divisa estadounidense.

Qué estrategias utilizaba el Gobierno para contener el dólar

Antes de esta decisión, el Banco Central (BCRA) y el Tesoro aplicaban medidas indirectas: restringían la cantidad de pesos en circulación, ofrecían tasas de interés equivalentes al triple de la inflación mensual, intervenían en el mercado de futuros y endurecían las restricciones cambiarias para los bancos.

banco central de argentina.jpg
Antes de esta decisión, el Banco Central intervino de forma indirecta cuando el dólar aumentó.

Antes de esta decisión, el Banco Central intervino de forma indirecta cuando el dólar aumentó.

La nueva estrategia consiste en utilizar dólares en poder del Gobierno, estimados en US$1.700 millones, sin recurrir al desembolso de US$14.000 millones del FMI –sobre un programa total de US$20.000 millones–, buscando controlar la cotización de manera directa y contener la volatilidad antes del techo de la banda.

Con esta medida, el Gobierno busca estabilizar la cotización del dólar en un momento de alta incertidumbre y alza del dólar. La intervención directa muestra un cambio de rumbo frente a la política de libre flotación sostenida –a días de las elecciones en Buenos Aires– hasta ahora/ Fuente: Infobae

