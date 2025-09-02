Por qué el Gobierno sale al mercado de cambios y abandona la libre flotación del dólar

El Gobierno nacional implementó un cambio decisivo en la política cambiaria tras la flexibilización del cepo y el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) . La medida consiste en intervenir antes de que el dólar alcance el techo de la banda, fijado en $1.400.

La decisión de la gestión de Javier Milei llega a pocos días de las elecciones en Buenos Aires y en medio de un contexto de elevada volatilidad cambiaria . En los últimos dos meses, el dólar mostró una tendencia sostenida al alza y, a pesar de los intentos oficiales por contenerlo, al inicio de septiembre la divisa para la venta en el Banco Nación llegó a $1.390, aunque cerró en $1.385 .

En este contexto, la intervención del Gobierno nacional implica abandonar la libre flotación , uno de los pilares que el ministro de Economía, Luis Caputo, defendía hace meses ante el FMI y los mercados.

De esta manera, el Gobierno deja de lado una de las bases más sostenidas por el equipo económico y modifica la estrategia central con respecto a la divisa estadounidense.

Qué estrategias utilizaba el Gobierno para contener el dólar

Antes de esta decisión, el Banco Central (BCRA) y el Tesoro aplicaban medidas indirectas: restringían la cantidad de pesos en circulación, ofrecían tasas de interés equivalentes al triple de la inflación mensual, intervenían en el mercado de futuros y endurecían las restricciones cambiarias para los bancos.

banco central de argentina.jpg Antes de esta decisión, el Banco Central intervino de forma indirecta cuando el dólar aumentó. Foto: NA

La nueva estrategia consiste en utilizar dólares en poder del Gobierno, estimados en US$1.700 millones, sin recurrir al desembolso de US$14.000 millones del FMI –sobre un programa total de US$20.000 millones–, buscando controlar la cotización de manera directa y contener la volatilidad antes del techo de la banda.

Con esta medida, el Gobierno busca estabilizar la cotización del dólar en un momento de alta incertidumbre y alza del dólar. La intervención directa muestra un cambio de rumbo frente a la política de libre flotación sostenida –a días de las elecciones en Buenos Aires– hasta ahora/ Fuente: Infobae