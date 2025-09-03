Temporal

Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana

La lluvia y granizo provocaron graves daños en techos y viviendas de Lavalle, además de la saturación de los caminos de tierra que se encuentran intransitables.

 Por Cecilia Zabala

La Municipalidad de Lavalle declaró el Estado de Emergencia Departamental luego de las intensas tormentas registradas el sábado 30 y domingo 31 de agosto, que dejaron un saldo de viviendas afectadas, calles anegadas e importantes pérdidas en zonas productivas.

lluvias en lavalle 2

Según los informes de Defensa Civil, en el departamento por la intensa lluvia durante el fin de semana, se acumularon entre 50 y 65 milímetros de agua en pocas horas, lo que generó inundaciones y dejó en estado de vulnerabilidad a numerosas familias. Hasta el momento, más de 1.500 vecinos han sido asistidos por las áreas municipales, mientras continúan los relevamientos socioeconómicos y habitacionales.

lluvias en lavalle

Qué implica la declaración de Emergencia en Lavalle

El decreto destaca que la emergencia alcanza también al secano lavallino, donde el exceso de agua afecta la cría de ganado, y a la zona agrícola, que sufrió daños en cultivos.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron la necesidad de acceder a fondos provinciales y nacionales para avanzar en la reparación de viviendas, asistencia social y recuperación de caminos rurales.

“El estado de incertidumbre que viven los vecinos amerita declarar la emergencia y convocar a la solidaridad de toda la comunidad para superar juntos esta situación”, señala el decreto.

La declaración regirá hasta que se complete la evaluación de los daños y se ejecute un plan de reparación integral de calles, viviendas y zonas productivas.

