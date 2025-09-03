Fuertes críticas

Jorge Difonso dijo que su bloque votará en contra del proyecto para modificar el estatuto del empleado público

El diputado Jorge Difonso dijo que La Unión Mendocina rechazará el proyecto del Ejecutivo para modificar el Estatuto del Empleado Público. Por qué.

Jorge Difonso dijo que su bloque votará en contra del proyecto para modificar el estatuto del empleado público

Jorge Difonso dijo que su bloque votará en contra del proyecto para modificar el estatuto del empleado público

 Por Cecilia Zabala

El diputado provincial Jorge Difonso, referente del bloque de La Unión Mendocina, adelantó que su espacio rechazará la reforma del estatuto del empleado público impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo, que este miércoles se debate en la Cámara de Diputados.

Según sostuvo Difonso, el proyecto que busca modificar el Estatuto del Empleado Público pretende “efectivizar a centenares de empleados que él mismo nombró como interinos” y dejar “en la cuerda floja a quienes no piensan como él”.

Lee además
El candidato de Provincias Unidas recorre la provincia y se reúne con referentes del sector productivo
Sectores productivos

Difonso se reunió con productores de Junín y cuestionó la falta de apoyo al agro
El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Jorge Difonso, habló sobre sus propuestas y mucho más de cara a las elecciones 2025.
Entrevista

Jorge Difonso: su propuesta para Mendoza, su dolor con Morillas, la nota a Cornejo y a Milei

“Esto va a generar una catarata de juicios contra la provincia de Mendoza porque es inconstitucional, y esos juicios no los va a pagar Cornejo, los vamos a pagar todos los mendocinos. Por esos motivos vamos a votar en contra”, señaló el legislador en diálogo con la prensa. En el mismo sentido lo harán los diputados Rolando Scanio, Cintia Gómez, Laura Basells Miró y Edgardo Civit Evans.

Para Jorge Difonso "lo quieren aprobar de prepo"

Difonso cuestionó además la estrategia oficialista de acelerar el tratamiento, luego de que ayer se le diera despacho de comisiones sin el apoyo de la oposición: “Pedimos que se dejara una semana más en comisiones para seguir discutiendo e invitar a otros actores, pero la verdad es que lo quieren aprobar de prepo, abusando de la mayoría que hoy tienen ”.

En ese sentido, el diputado advirtió que la reforma “avanza sobre los derechos no solo de los trabajadores, sino también de los vecinos de Mendoza, que se verán afectados”.

Para ejemplificar, sostuvo que la discusión debería darse en torno a las verdaderas falencias del sistema: “¿Usted cree que hay empleados de sobra en la obra social (OSEP) cuando no hay quien los atienda, o cuando los pacientes esperan horas por un turno, o cuando no hay médicos en los hospitales para prestaciones puntuales? Si va a haber una reforma del Estado debe ser de cara a los mendocinos y para mejorar su funcionamiento, no entre gallos y medianoche, escondidos y por fuera de la Constitución”.

Cabe aclarar que gremios de trabajadores estatales y bloques opositores han manifestado su rechazo a este proyecto.

Qué dice el proyecto para modificar el estatuto del empleado público

  • Modificación de los artículos 1 y 2 del decreto 560/73. Se aclara que el estatuto podrá aplicarse de manera supletoria a personal excluido de la carrera administrativa, ampliando su alcance normativo.
  • Incorporación de manera expresa la figura del “personal de planta interino”.
  • Derogación de normas recursivas en desuso y establece que será de aplicación el procedimiento administrativo común previsto en la Ley 9003.
  • Definición de los efectos de la extinción de suspensiones o separaciones, diferenciando entre quienes gozan de estabilidad propia, los agentes permanentes efectivos, y aquellos con estabilidad impropia, como interinos y contratados, que no cuentan con derecho automático a la reincorporación.
  • Eliminación de disposiciones que otorgaban derechos de acceso cuasi hereditarios a cargos públicos.
  • Modificación de las reglas de indemnización, fijando un plazo máximo de 30 días para su pago.
  • El estatuto será aplicable de manera directa, residual o supletoria a todas las personas que presten servicios remunerados en relación de dependencia dentro del sector público. En cuanto al cómputo de antigüedad, se establece que solo se reconocerán los servicios prestados bajo relación de dependencia con aportes previsionales, excluyendo las contrataciones bajo locación de servicios u otras figuras autónomas.
  • Los agentes públicos tendrán a su disposición los recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo y, una vez agotada esa vía, podrán recurrir a la acción procesal administrativa establecida por la Ley 3918 y sus modificatorias.

Para el oficialismo, este proyecto se debe a que "las restricciones presupuestarias y exigencias de responsabilidad fiscal, así como la sanción de posteriores estatutos o escalafones sectoriales" hicieron "necesario aclarar o reformar algunas de las previsiones legales de aquellas leyes".

Temas
Seguí leyendo

"Defender Mendoza es el objetivo": Jorge Difonso ratificó los lineamientos del frente Provincias Unidas

Elecciones 2025 en San Martín: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

Javier Milei acusó al kirchnerismo sobre un posible atentado en su contra

Murió Germán Ejarque, un referente de la discapacidad en Mendoza

La medida que tomó el Gobierno Nacional para evitar otra muerte por fentanilo contaminado

Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana

Javier Milei desafía la advertencia del gobierno bonaerense y cierra la campaña en Moreno

Bullrich denunció "una operación de espionaje ilegal" y apuntó al kirchnerismo por la filtración de audios

LO QUE SE LEE AHORA
Germán Ejarque, un referente de la discapacidad en Mendoza, falleció a los 47 años. 
conmoción

Murió Germán Ejarque, un referente de la discapacidad en Mendoza

Las Más Leídas

El hecho ocurrió en la noche de este martes en el norte provincial
Tragedia vial

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue asesinada y su ex pareja quedó detenida

La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido
Dolor

Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 3 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

Te Puede Interesar

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y subirá el caudal del río Mendoza
Para tener en cuenta

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y habrá cortes de agua

Por Sitio Andino Sociedad
Jorge Difonso dijo que su bloque votará en contra del proyecto para modificar el estatuto del empleado público
Fuertes críticas

Jorge Difonso dijo que su bloque votará en contra del proyecto para modificar el estatuto del empleado público

Por Cecilia Zabala
Imagen generada con IA
Economia y elecciones

El precio del tiempo: el Gobierno sacrifica dólares y credibilidad para llegar a octubre

Por Marcelo López Álvarez