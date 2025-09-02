Cuándo se tratará el proyecto del Gobierno de Mendoza que reforma el Estatuto del Empleado Público

Cuándo se tratará en el recinto el proyecto del Gobierno de Mendoza de reforma del Estatuto del Empleado Público.

El proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público , impulsado por el Gobierno de Mendoza , obtuvo despacho de comisiones y podría ser tratado este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza , pese al rechazo de la oposición que pidió más tiempo para analizar la iniciativa.

Este martes se trató en plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, y de Hacienda y Presupuesto las modificaciones en las condiciones laborales de los estatales que pretende realizar el gobernador Alfredo Cornejo . Allí legisladores opositores manifestaron sus críticas y se quejaron de la rapidez con la que se trató en la Legislatura.

La propuesta modifica parcialmente el Estatuto General del Empleado Público (DL 560/73) y del Escalafón Ley 5126 , con el objetivo de "actualizar la normativa vigente, adaptándola a las exigencias de responsabilidad fiscal, a los estatutos sectoriales posteriores y a los criterios fijados por la Suprema Corte frente a interpretaciones divergentes". La incorporación de la figura del “personal de planta interino” es lo que más rechazo generó.

En la reunión plenaria de comisiones de este martes, la oposición pidió postergar la votación del despacho para seguir estudiando la reforma y escuchar más voces. Esto fue rechazado por el oficialismo , lo que generó cruces verbales entre los legisladores presentes. De esta manera, tras labor parlamentaria, el proyecto puede llegar al recinto el próximo miércoles .

Esta mañana, Roberto Macho, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), se presentó en la Legislatura junto a un grupo de sindicalistas para manifestarse en contra del proyecto de Cornejo, que según el gremio, es inconstitucional y atenta contra los derechos laborales de los estatales.

roberto macho, ate, reforma de la legislatura ATE se manifestó en contra.

La respuesta de Alfredo Cornejo

Al respecto, Cornejo declaró días atrás: "Esta es una reforma para el futuro. La Corte ya interpretó que no se era estable si no es por concurso. Estamos tratando de sembrar las bases para que el Estado sea más eficiente. Aplica para adelante, que nadie meta miedo en los gremios sobre que van a echar a todos. De tanto meter miedo se están quedando con menos afiliados".

Qué dijo la oposición sobre la reforma del Estatuto del Empleado Público

Jorge Difonso, legislador provincial y candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, fue uno de los que pidió estirar el tratamiento de la iniciativa. "Pedimos una semana más para hacerle algunos aportes concretos, porque entendemos que en algunos capítulos del proyecto está rayando lo inconstitucional. Creemos que va contra la jurisprudencia de nuestra propia Corte, y que invade la división de poderes", expresó.

"Hoy planteamos cuestiones muy concretas que tienen que ver con los aportes que queríamos formular, pero ante un Poder Ejecutivo que no acepta propuestas ni mejoras a las cosas que propone, tenemos la obligación de votar negativo en el caso de que llegue al recinto", añadió.

Sobre la rapidez con la que el oficialismo avanzó con esta reforma que implica a miles de empleados públicos, Difonso señaló: "Prácticamente te empujan con la panza como se dice, y lo llevaron adelante sin dejar mover ni una coma de lo que habían propuesto. Nosotros estudiamos fallos judiciales, trámites judiciales que están ya también en la Corte Nacional, no queremos que la provincia de Mendoza se vea perjudicada con indemnizaciones millonarias. Esto no es una cosa que lo va a pagar Cornejo, a los fallos adversos lo van a terminar pagando todos los mendocinos".

Las críticas del peronismo

El diputado peronista Juan Pablo Gulino, en tanto, declaró: "Hemos recopilado información que tenemos nosotros los legisladores, que también manejan los sindicatos, e hicimos apreciaciones con los equipos de gestión del bloque. Nos parece necesario seguir discutiendo la norma".

ate, reforma de la legislatura 1 Reunión de comisiones.

El peronismo criticó que la reforma saldría sin consenso de la Legislatura. "Cuando uno presenta algo y encuentra mucha resistencia, lo más fácil es abrirlo, comunicarlo, charlarlo, exponerlo entre todos, y así se pueden disipar dudas. Si la norma que presentó tiene porvenir para los empleados públicos y el pueblo de Mendoza, debe ser construida de manera colectiva", dijo Gulino.

Asimismo, cuestionó el modo en que se dio la presentación oficial del proyecto: "En estas tres semanas vinieron dos funcionarios a explicarlo, pero con un tinte más político que institucional. Eso generó mucho rechazo en los sectores directamente alcanzados por la norma y, al no tener verdadero conocimiento de la ciudadanía en general, nos parece perjudicial"; y añadió: "Para lograr una verdadera política de Estado debemos abrirnos, incluir a las generaciones futuras y modernizarnos con consenso".

Qué dice el proyecto impulsado por el Gobierno de Mendoza

Modificación de los artículos 1 y 2 del decreto 560/73 . Se aclara que el estatuto podrá aplicarse de manera supletoria a personal excluido de la carrera administrativa, ampliando su alcance normativo.

. Se aclara que el estatuto podrá aplicarse de manera supletoria a personal excluido de la carrera administrativa, ampliando su alcance normativo. Incorporación de manera expresa la figura del “personal de planta interino”.

Derogación de normas recursivas en desuso y establece que será de aplicación el procedimiento administrativo común previsto en la Ley 9003.

recursivas en desuso y establece que será de aplicación el procedimiento administrativo común previsto en la Ley 9003. Definición de los efectos de la extinción de suspensiones o separaciones , diferenciando entre quienes gozan de estabilidad propia, los agentes permanentes efectivos, y aquellos con estabilidad impropia, como interinos y contratados, que no cuentan con derecho automático a la reincorporación.

, diferenciando entre quienes gozan de estabilidad propia, los agentes permanentes efectivos, y aquellos con estabilidad impropia, como interinos y contratados, que no cuentan con derecho automático a la reincorporación. Eliminación de disposiciones que otorgaban derechos de acceso cuasi hereditarios a cargos públicos .

. Modificación de las reglas de indemnización , fijando un plazo máximo de 30 días para su pago.

, fijando un plazo máximo de 30 días para su pago. El estatuto será aplicable de manera directa, residual o supletoria a todas las personas que presten servicios remunerados en relación de dependencia dentro del sector público. En cuanto al cómputo de antigüedad , se establece que solo se reconocerán los servicios prestados bajo relación de dependencia con aportes previsionales, excluyendo las contrataciones bajo locación de servicios u otras figuras autónomas.

será aplicable de manera directa, residual o supletoria a todas las personas que presten dentro del sector público. En cuanto al , se establece que solo se reconocerán los servicios prestados bajo relación de dependencia con aportes previsionales, excluyendo las contrataciones bajo locación de servicios u otras figuras autónomas. Los agentes públicos tendrán a su disposición los recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo y, una vez agotada esa vía, podrán recurrir a la acción procesal administrativa establecida por la Ley 3918 y sus modificatorias.

Para el oficialismo, este proyecto se debe a que "las restricciones presupuestarias y exigencias de responsabilidad fiscal, así como la sanción de posteriores estatutos o escalafones sectoriales" hicieron "necesario aclarar o reformar algunas de las previsiones legales de aquellas leyes".