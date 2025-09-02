Bullrich denunció "una operación de espionaje ilegal" y apuntó al kirchnerismo por la filtración de audios

En esa línea, aseguró: “Esto no es una mera filtración, es un ataque directo a la democracia argentina. Digna de una organización política con fines claros: volver a la Argentina que estamos dejando atrás”.
Estamos ante una de las operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia, comandada por el kirchnerismo. pic.twitter.com/FdzjTZh1Je
Audios de Karina: la comparación de Patricia Bullrich con el caso Maldonado
Bullrich comparó este episodio con lo ocurrido en 2017, durante la desaparición de Santiago Maldonado, cuando también estaba a cargo de la cartera de Seguridad. “A dos meses de una elección nos inventaron un muerto. Pasamos 82 días bajo una de las mentiras más brutales que se recuerden en democracia. Inventaron audios, testigos, una historia entera para destruir al Gobierno. Los mismos de aquella vez están repitiendo el libreto”, sostuvo.
La ministra también apuntó contra los periodistas que difundieron los audios. “No están informando, están operando, desinformando. Saben que la fuente es clandestina y que los audios están manipulados. Esa conducta es real malicia”, dijo, y pidió que la Justicia investigue la difusión del material.
Patricia Bullrich, Karina Milei, afiliación a La Libertad Avanza.jpg
Patricia Bullrich se refirió a la filtración de audios de Karina Milei y denunció espionaje ilegal.
Foto: Prensa La Libertad Avanza
Bullrich advirtió además que detrás de la maniobra existirían “vínculos extranjeros sembrando desconfianza y odio” y que el objetivo es “crear un clima de sospecha, de miedo y de manipulación de la opinión pública”.
Finalmente, cerró con un mensaje dirigido tanto a la oposición como a los medios involucrados: “No nos vamos a arrodillar frente a las mafias ni frente a lo peor de la política. Nadie está por encima de la ley. El que las hace, las paga”.