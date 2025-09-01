La Justicia solicitó que no se difundan audios de Karina Milei, tras una denuncia por "inteligencia ilegal"

El gobierno nacional denunció, este lunes, ante la Justicia Federal "una operación de inteligencia ilegal", tras la difusión de audios de Karina Milei , que habrían sido grabados en la Casa Rosada . Después del accionar del Ejecutivo, el Poder Judicial decretó una medida cautelar que establece el cese de la transmisión del material.

Según publicó el vocero presidencial Manuel Adorni , el fin fue "desestabilizar al país en plena campaña electoral" . "Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo ", indicó vía X.

De acuerdo a lo anunciado por Adorni , "la Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada ".

La medida de la Justicia indica: "Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciado el día 29/08/2025- como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web".

Ante la medida, el vocero presidencial expresó que la Justicia "reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión".