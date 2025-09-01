Nueva medida

La Justicia solicitó que no se difundan audios de Karina Milei, tras una denuncia por "inteligencia ilegal"

El gobierno nacional realizó la denuncia en la Justicia, tras la polémica alrededor de Karina Milei que escaló el viernes. Qué sucedió.

Foto: Télam

Según publicó el vocero presidencial Manuel Adorni, el fin fue "desestabilizar al país en plena campaña electoral". "Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo", indicó vía X.

Además, Adorni manifestó: "No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido".
La respuesta de la Justicia ante la denuncia del Ejecutivo

De acuerdo a lo anunciado por Adorni, "la Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada".

La medida de la Justicia indica: "Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciado el día 29/08/2025- como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web".

Ante la medida, el vocero presidencial expresó que la Justicia "reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión".

