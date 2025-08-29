Filtraron audios de Karina Milei y Manuel Adorni dijo que es "un escándalo sin precedentes"

En medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , comenzaron a circular en las últimas horas nuevos audios pero no del extitular de ese organismo Diego Spagnuolo , sino atribuidos a Karina Milei .

“ No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos ”, se le escucha decir en un audio muy breve, de solo ocho segundos, y añade: “Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada ”.

Este jueves, la funcionaria visitó Corrientes por la campaña electoral y vivió momentos de tensión junto Martín Menem , dado que un grupo de manifestantes no los recibieron de la mejor manera. Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados tuvieron que ser evacuados.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a los recientes audios que se le atribuyen a la Secretaria General de la Presidencia, y sostuvo que “si son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes” porque sería “la primera vez en la historia de Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada ”.

Si bien los audios no complicarían a la hermana del Presidente, Adorni dijo que "el objetivo es desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral".

No es la primera vez que se difunde material audiovisual de funcionarios dentro de la Casa Rosada. El caso más reciente fue el de Tamara Pettinato y el expresidente Alberto Fernández, protagonistas de un video privado en el edificio de gobierno.

Reunión de emergencia en Casa Rosada

En la noche de este viernes, el Ejecutivo convocó a una reunión de emergencia que sería para abordar la crisis política que se desató tras la difusión de audios comprometedores y la posibilidad de que en las próximas horas aparezcan nuevos videos que involucrarían a funcionarios clave del Gobierno.

La cumbre en Casa Rosada reúne a integrantes del Gabinete y asesores de confianza, en un intento por coordinar una estrategia de respuesta ante posibles nuevas filtraciones.