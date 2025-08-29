Alfredo Cornejo sobre la Ruta Nacional 143: "Decidimos dejar atrás la queja y pasar a la acción"

"Estamos tomando una decisión muy difícil y en este caso en particular invirtiendo 44 millones de dólares, es decir entre 59.000 y 60.000 millones de pesos, que es un montón, no es poca cosa; para intervenir 107 kilómetros", indicó Cornejo.
Decidimos dejar atrás la queja y pasar a la acción. Hoy llamamos a licitación para iniciar con la transformación de la Ruta Nacional 143, un corredor vital para San Rafael, San Carlos y el Sur provincial. Son 107 kilómetros de obra integral, con una inversión de 44 millones de… pic.twitter.com/pXeo80l5Vg
"Seguir enfrentándolo con retórica o hacer, esas son las alternativas. Si bien nuestro orden jurídico no nos da competencia y ni siquiera estábamos obligados a pasarlo por la Legislatura, hemos querido darle la sostenibilidad para que se apruebe ese convenio", indicó.
El primer mandatario mendocino dijo que buscarán que el Ejecutivo nacional le permita a Mendoza cobrar peajes para la administración del mantenimiento.
"Invertimos fondos provinciales en una obra nacional, porque lo que está en juego es la seguridad de los mendocinos, la integración de nuestra provincia y el crecimiento de nuestras economías regionales", manifestó.
El Gobierno de Mendoza avanza en la intervención histórica de la Ruta Nacional 143 con una millonaria inversión.
