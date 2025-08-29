Alfredo Cornejo sobre la Ruta Nacional 143: "Decidimos dejar atrás la queja y pasar a la acción"

Este viernes, el gobierno provincial anunció la renovación de la Ruta Nacional 143 , el camino que une a los departamentos de San Rafael y San Carlos . El gobernador Alfredo Cornejo explicó que si bien no es una obra que le corresponda a la Provincia, decidieron avanzar en pos de la seguridad de los mendocinos.

"Estamos tomando una decisión muy difícil y en este caso en particular invirtiendo 44 millones de dólares , es decir entre 59.000 y 60.000 millones de pesos, que es un montón, no es poca cosa; para intervenir 107 kilómetros", indicó Cornejo.

El Gobernador encabezó la presentación del llamado a licitación para la reparación integral de la Ruta Nacional 143, que conecta la avenida Rawson de San Rafael con Pareditas, en San Carlos .

La obra es parte del acuerdo que concretó la Provincia para que la Nación le ceda la gestión y el mantenimiento de ciertos tramos de rutas. Cornejo dijo que el camino que arreglarán de la Ruta 143, casi no tuvo intervenciones durante 40 años.

Decidimos dejar atrás la queja y pasar a la acción. Hoy llamamos a licitación para iniciar con la transformación de la Ruta Nacional 143, un corredor vital para San Rafael, San Carlos y el Sur provincial. Son 107 kilómetros de obra integral, con una inversión de 44 millones de… pic.twitter.com/pXeo80l5Vg

"Seguir enfrentándolo con retórica o hacer, esas son las alternativas. Si bien nuestro orden jurídico no nos da competencia y ni siquiera estábamos obligados a pasarlo por la Legislatura, hemos querido darle la sostenibilidad para que se apruebe ese convenio", indicó.

El primer mandatario mendocino dijo que buscarán que el Ejecutivo nacional le permita a Mendoza cobrar peajes para la administración del mantenimiento.

"Invertimos fondos provinciales en una obra nacional, porque lo que está en juego es la seguridad de los mendocinos, la integración de nuestra provincia y el crecimiento de nuestras economías regionales", manifestó.

GziDVrGW4AAPud- El Gobierno de Mendoza avanza en la intervención histórica de la Ruta Nacional 143 con una millonaria inversión.

