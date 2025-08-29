El Gobierno de Mendoza avanza en la intervención histórica de la Ruta Nacional 143 con una millonaria inversión.

El Gobierno de Mendoza avanza en la reconstrucción de la Ruta Nacional 143 que conecta los departamentos de San Rafael y San Carlos . La intervención será histórica, ya que después de 40 años se renovarán 107 kilómetros de un trazado con 58 años de antigüedad. La inversión será de casi $60.000 millones .

La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui , junto al gobernador Alfredo Cornejo dio detalles este viernes de esta obra tan esperada en el sur provincial en su conexión con Pareditas, que implica la reparación de banquinas y estructuras; la colocación de una base granular y nueva carpeta asfáltica ; e instalación de señalización vial .

Los trabajos se realizará en tres tramos: de Av. Rawson a El Toledano , de El Toledano a Rotonda El Cristo , y de Rotonda El Cristo a Pareditas .

"Se trata de una ruta que tiene 58 años y que hace 40 años que no se hace una intervención de la magnitud de la que vamos a hacer ahora.

La inversión rondará los U$S 44 millones, financiados con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial. Es una de las rutas nacionales que forma parte del convenio que firmó el gobernador Alfredo Cornejo con la Dirección Nacional de Vialidad para que Mendoza asuma la responsabilidad de la administración y el mantenimiento de algunos tramos.

Cómo será la obra que realizará el Gobierno de Mendoza

Tramo 1, Rawson a Rotonda del Cristo/Ruta Prov. 150 : ensanche, repavimentación, banquinas, cordón cuneta, rotonda en El Toledano e intercambiador para el acceso al Aeropuerto.

: ensanche, repavimentación, banquinas, cordón cuneta, rotonda en El Toledano e intercambiador para el acceso al Aeropuerto. Tramo 2, Rotonda del Cristo a Río Seco de Las Peñas : repavimentación de 48 km, ensanche a 7,30 m, consolidación de banquinas y nueva señalética.

: repavimentación de 48 km, ensanche a 7,30 m, consolidación de banquinas y nueva señalética. Tramo 3, Río Seco a Pareditas/Ruta 40: repavimentación y ensanche de 48 km, banquinas consolidadas y señalética moderna.

Inversión y plazos de la obra

La inversión para esta obra está prevista en $59.400 millones, unos U$S 44 millones si se traslada el monto al tipo de cambio oficial. El día de publicación de la primera licitación será el 22 de septiembre.

En cuanto a los plazos de ejecución, el Gobierno indicó que está previsto que sea de 18 meses, en el primer tramo, y de 12 meses, en el segundo y tercero.

La obra y su impacto en San Rafael

Badui destacó que la intervención en la Ruta Nacional 143 presenta una gran complejidad en la etapa comprendida entre Rawson y El Toledano: “Es el tramo más urbano que vamos a tener en la intervención. Por eso pedimos que comprendan la complejidad. Los sanrafaelinos, más que nadie, saben todo el tránsito que hay”.

Según detalló, por ese sector circulan unos 5.400 vehículos, lo que hará inevitable que la obra genere dificultades. “Sin duda, va a ser de una gran complejidad, pero necesaria, que se va a trasladar en una mejora de la seguridad vial y en beneficios conexos”, comentó.

La funcionaria también explicó que la construcción de una rotonda en la intersección de la ruta 143 con El Toledano, un reclamo histórico: “Una de las obras más importantes de ese tramo es la ejecución de la rotonda, que sabemos que es una demanda desde hace mucho tiempo que tiene el departamento de San Rafael”.

En esa línea, pidió comprensión a la ciudadanía mientras se desarrollen los trabajos y remarcó que la planificación será clave: “Les pedimos paciencia al momento de que estemos ejecutando las obras. Vamos a valorar muy especialmente el plan de trabajo y el plan de desvío que presenten los oferentes a la hora de analizar las ofertas”.

