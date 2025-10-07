Obligan a taxis y remises a colocar sistemas de monitoreo y botones de pánico en los vehículos.

El Gobierno de Mendoza dispuso la obligatoriedad de instalar y utilizar sistemas de monitoreo y botones de pánico dentro de los taxis y remises. La Secretaría de Transporte lo oficializó este martes a través de la resolución 947 publicada en el Boletín Oficial.
Según se indica, la medida busca “proteger la integridad física y patrimonial de los usuarios, choferes y permisionarios”, y establece un plazo improrrogable de 90 días desde la publicación de la norma para que los permisionarios realicen la adecuación técnica de los dispositivos, asegurando su enlace y sincronización con el sistema centralizado de emergencias.
La resolución destaca que la incorporación de nuevas tecnologías en los autos cumple una doble función: prevención y apoyo a la investigación. En ese sentido, señala que “la utilización de tecnologías de captación de imágenes en tiempo real en el interior de los vehículos y la implementación de botones de pánico no solo actúa como un mecanismo preventivo frente a posibles situaciones delictivas, sino que también reviste un rol fundamental como prueba documental en la investigación y esclarecimiento de conductas ilícitas”.
Además, el texto subraya que la conexión entre los sistemas instalados en los autos y el sistema centralizado de emergencias 911 es clave para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante situaciones críticas, lo que, según el documento, contribuye a fortalecer el sistema general de seguridad pública.
Botón antipánico en los taxis y remises
Además de establecer la obligatoriedad de contar con monitoreo y botón de pánico en todas las unidades habilitadas, el texto firmado por Luis Borrego, a cargo de la Secretatía de Transporte, señala que esos equipos deberán cumplir con los estándares técnicos y parámetros de calidad definidos por la autoridad de aplicación.
Asimismo, cada permisionario es responsable directo del mantenimiento y funcionamiento de los equipos, y de asegurar su conexión permanente con los centros de monitoreo y control dispuestos. De esta manera, se fija un deber de control y conservación de los dispositivos instalados.
El Ente de la Movilidad Provincial queda como responsable del control y fiscalización del cumplimiento de la norma. Los incumplimientos serán sancionados conforme a la Ley N° 7412, la cual regula las penalidades aplicables a los permisionarios del transporte.
Taxistas en conflicto
Semanas atrás, taxistas y remiseros nucleados en la Asociación de Propietarios de Taxis y Remises de Mendoza (APROTAM) y el Sindicato de Obreros de Taxis y Remises (SOTM) se plegaron a la protesta nacional y salieron a las calles de la Ciudad de Mendoza para denunciar lo que consideran una "competencia desleal" de plataformas como Uber, Cabify y Maxim, entre otras.