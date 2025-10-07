7 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Seguridad

Obligan a taxis y remises a colocar sistemas de monitoreo y botones de pánico en los vehículos

La Secretaría de Transporte oficializó la medida para taxis y remises. Los dispositivos estarán vinculados al 911.

Obligan a taxis y remises a colocar sistemas de monitoreo y botones de pánico en los vehículos.

Obligan a taxis y remises a colocar sistemas de monitoreo y botones de pánico en los vehículos.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza dispuso la obligatoriedad de instalar y utilizar sistemas de monitoreo y botones de pánico dentro de los taxis y remises. La Secretaría de Transporte lo oficializó este martes a través de la resolución 947 publicada en el Boletín Oficial.

Según se indica, la medida busca “proteger la integridad física y patrimonial de los usuarios, choferes y permisionarios”, y establece un plazo improrrogable de 90 días desde la publicación de la norma para que los permisionarios realicen la adecuación técnica de los dispositivos, asegurando su enlace y sincronización con el sistema centralizado de emergencias.

Lee además
Habló Fred Machado y reconoció que a José Luis Espert le dio dinero para la campaña del 2019.
Escándalo antes de las elecciones

Habló Fred Machado y reconoció que financió a José Luis Espert para la campaña del 2019
La caída de árboles genera tragedias. 
Medida

Tras la muerte de una mujer por la caída de un árbol, Maipú Municipio declaró la emergencia

La resolución destaca que la incorporación de nuevas tecnologías en los autos cumple una doble función: prevención y apoyo a la investigación. En ese sentido, señala que “la utilización de tecnologías de captación de imágenes en tiempo real en el interior de los vehículos y la implementación de botones de pánico no solo actúa como un mecanismo preventivo frente a posibles situaciones delictivas, sino que también reviste un rol fundamental como prueba documental en la investigación y esclarecimiento de conductas ilícitas”.

Además, el texto subraya que la conexión entre los sistemas instalados en los autos y el sistema centralizado de emergencias 911 es clave para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante situaciones críticas, lo que, según el documento, contribuye a fortalecer el sistema general de seguridad pública.

Botón antipánico en los taxis y remises

Además de establecer la obligatoriedad de contar con monitoreo y botón de pánico en todas las unidades habilitadas, el texto firmado por Luis Borrego, a cargo de la Secretatía de Transporte, señala que esos equipos deberán cumplir con los estándares técnicos y parámetros de calidad definidos por la autoridad de aplicación.

3 de julio, taxi, taxis, taxistas, aumento, bajada de bandera, tarifas, transporte.jpg

Asimismo, cada permisionario es responsable directo del mantenimiento y funcionamiento de los equipos, y de asegurar su conexión permanente con los centros de monitoreo y control dispuestos. De esta manera, se fija un deber de control y conservación de los dispositivos instalados.

El Ente de la Movilidad Provincial queda como responsable del control y fiscalización del cumplimiento de la norma. Los incumplimientos serán sancionados conforme a la Ley N° 7412, la cual regula las penalidades aplicables a los permisionarios del transporte.

Taxistas en conflicto

Semanas atrás, taxistas y remiseros nucleados en la Asociación de Propietarios de Taxis y Remises de Mendoza (APROTAM) y el Sindicato de Obreros de Taxis y Remises (SOTM) se plegaron a la protesta nacional y salieron a las calles de la Ciudad de Mendoza para denunciar lo que consideran una "competencia desleal" de plataformas como Uber, Cabify y Maxim, entre otras.

pedido_292947_06102025

Temas
Seguí leyendo

Elecciones en el SUTE: más de 22 mil trabajadores de la educación votan una nueva conducción

Video: en modo showman, Milei cantó en el Movistar Arena y dejó mensajes a Cristina e Israel

Proponen una "Ficha Limpia" para proveedores del Estado en la Ciudad de Mendoza

Javier Milei presenta su libro en el Movistar Arena y hubo incidentes en las afueras del estadio

Elecciones 2025 en General Alvear: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Qué dijo Hebe Casado sobre la renuncia de José Luis Espert a su candidatura

La Justicia ratificó el procesamiento de Fernández por violencia de género contra Fabiola Yañez

Presupuesto 2026: Jimena Latorre explicó en qué gastará los $60.000 millones asignados a su cartera

LO QUE SE LEE AHORA
Carina Sedano deja la conducción del SUTE.
Semana clave

Elecciones en el SUTE: más de 22 mil trabajadores de la educación votan una nueva conducción

Las Más Leídas

El auto del efectivo, completamente volcado, tras el tiroteo ocurrido en Luján de Cuyo. 
está en terapia intensiva

Quién es el presunto ladrón baleado en Luján de Cuyo y sus antecedentes

Así quedó el auto en el que se trasladaba el sospechoso. 
importante operativo policial

Robo, tiros y un presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

Productores combaten las heladas en Valle de Uco con quemas. video
Dónde y cómo reclamar

Otra vez, el Valle de Uco fue azotado por las heladas y temperaturas bajo cero

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa video
El joven sigue grave

Imputaron a la mujer que apuñaló a su novio de 22 años en General Alvear

García tenía múltiples antecedentes penales por distintos delitos. 
el efectivo sigue aprehendido

Falleció el presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

Te Puede Interesar

Obligan a taxis y remises a colocar sistemas de monitoreo y botones de pánico en los vehículos.
Seguridad

Obligan a taxis y remises a colocar sistemas de monitoreo y botones de pánico en los vehículos

Por Florencia Martinez del Rio
Habló Fred Machado y reconoció que a José Luis Espert le dio dinero para la campaña del 2019.
Escándalo antes de las elecciones

Habló Fred Machado y reconoció que financió a José Luis Espert para la campaña del 2019

Por Sitio Andino Política
La caída de árboles genera tragedias. 
Medida

Tras la muerte de una mujer por la caída de un árbol, Maipú Municipio declaró la emergencia

Por Cecilia Zabala