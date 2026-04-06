Vouchers educativos 2026: cómo saber si soy beneficiario y cómo inscribirme

El Gobierno nacional habilitó una nueva edición del voucher educativo , una asistencia económica temporal destinada a familias con hijos en escuelas de gestión privada que cuenten con al menos un 75% de aporte estatal . Se trata de una herramienta que busca aliviar el costo de las cuotas escolares .

Para acceder al programa, los beneficiarios deben cumplir una serie de requisitos :

Los vouchers educativos están dirigidos a estudiantes que asistan a colegios de gestión privada que reciban 75% aporte estatal.

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La inscripción se realiza a través de la plataforma oficial (voucherseducativos.educacion.gob.ar), utilizando el CUIL de uno de los responsables parentales .

Es requisito contar con usuario en Mi Argentina , y solo uno de los adultos responsables puede completar la inscripción por cada estudiante.

¿Quién cobra el beneficio una vez aprobada la solicitud?

Una vez otorgado, el pago se define según la información registrada en ANSES:

Si hay un solo responsable parental , esa persona percibe el beneficio.

, esa persona percibe el beneficio. Si hay dos responsables : Cobra quien convive con el estudiante ; Si ambos conviven, cobra la madre , salvo que solo uno tenga medio de pago registrado.

: En casos de tutores, el cobro corresponde a quien esté a cargo del estudiante.

Primaria escuela estudiante alumno clases El resultado de la solicitud se publica en la plataforma del programa.

¿Cómo sé si fui seleccionado?

El resultado de la solicitud se publica en la plataforma del programa. Para consultarlo, es necesario ingresar con el usuario de Mi Argentina.

En caso de rechazo, el sistema informará el motivo. Además, se puede hacer el seguimiento del trámite online y corregir datos si hubo errores en la carga.

¿Es compatible con otros programas del Estado?

Según la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los vouchers educativos están destinados a familias con hijos en edad escolar que asisten a instituciones privadas con aporte estatal.

En este sentido, el programa depende de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, alcanza a los niveles inicial, primario y secundario, y se abona hasta diciembre inclusive.

Se otorga un voucher por cada hijo y sí es compatible con otras prestaciones del Estado, lo que permite complementar ingresos sin perder otros beneficios.