Vouchers educativos 2026: cómo saber si soy beneficiario y cómo inscribirme

Por Sitio Andino Sociedad 6 de abril de 2026 - 12:35
El
Gobierno nacional habilitó una nueva edición del , una voucher educativo asistencia económica temporal destinada a familias con hijos en escuelas de gestión privada que cuenten con al menos un 75% de aporte estatal. Se trata de una herramienta que busca aliviar el costo de las cuotas escolares.
¿Cómo saber si soy beneficiario de los vouchers educativos en abril de 2026?
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Los vouchers educativos están dirigidos a estudiantes que asistan a colegios de gestión privada que reciban 75% aporte estatal.
Foto: Yemel Fil
Para acceder al programa, los beneficiarios deben cumplir una serie de
requisitos:
Pueden postularse familias con hijos de hasta 18 años. Los adultos responsables deben: Ser argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con residencia legal en el país de al menos dos años; Contar con DNI vigente; Tener ingresos familiares que no superen los 7 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM); Completar la encuesta obligatoria al momento de la inscripción en la plataforma oficial. Además, los estudiantes deben asistir a instituciones educativas de gestión privada (nivel inicial, primario o secundario) con al menos 75% de subvención estatal. ¿Cómo me inscribo para acceder al voucher educativo 2026?
La inscripción se realiza a través de la
plataforma oficial (voucherseducativos.educacion.gob.ar), utilizando el CUIL de uno de los responsables parentales.
Es requisito contar con usuario en
Mi Argentina, y solo uno de los adultos responsables puede completar la inscripción por cada estudiante.
¿Quién cobra el beneficio una vez aprobada la solicitud?
Una vez otorgado, el pago se define según la información registrada en
ANSES: Si hay un solo responsable parental, esa persona percibe el beneficio. Si hay dos responsables: Cobra quien convive con el estudiante; Si ambos conviven, cobra la madre, salvo que solo uno tenga medio de pago registrado. En casos de tutores, el cobro corresponde a quien esté a cargo del estudiante.
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El resultado de la solicitud se publica en la plataforma del programa.
¿Cómo sé si fui seleccionado?
El resultado de la solicitud se publica en la
plataforma del programa. Para consultarlo, es necesario ingresar con el usuario de Mi Argentina.
En caso de rechazo, el sistema informará el
motivo. Además, se puede hacer el seguimiento del trámite online y corregir datos si hubo errores en la carga. ¿Es compatible con otros programas del Estado?
Según la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los vouchers educativos están destinados a familias con hijos en edad escolar que asisten a instituciones privadas con aporte estatal.
En este sentido, el programa depende de la
Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, alcanza a los niveles inicial, primario y secundario, y se abona hasta diciembre inclusive.
Se otorga
un voucher por cada hijo y sí es compatible con otras prestaciones del Estado, lo que permite complementar ingresos sin perder otros beneficios.