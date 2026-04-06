Javier Milei recibió a José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile, y afianzan su sintonía política. Foto: Presidencia de la Nación.

El presidente Javier Milei recibió este lunes en la Casa Rosada a su par de Chile , José Antonio Kast , en lo que fue el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde que asumió el poder. De esta manera, comienzan a consolidar una alianza marcada por una misma visión liberal.

La visita de Kast a la Argentina refuerza una tradición diplomática entre ambos países: los presidentes chilenos suelen elegir Buenos Aires como su primer destino internacional tras asumir el cargo en marzo pasado . El chileno llegó a las 10.15, escoltado por los ministros Francisco Pérez Mackenna (Relaciones Exteriores), Trinidad Steinert (Seguridad) , Martín Arrau (Obras Públicas) y a subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, quienes también participan de la reunión.

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Milei, en tanto, estuvo junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Luis Caputo (Economía); Alejandra Monteoliva (Seguridad), y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores). También por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y los secretarios Carlos Frugoni (Infraestructura), Fernando Brun (Relaciones Económicas Internacionales) y el subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro.

Se trató de la primera reunión oficial entre ambos mandatarios , dado que el último contacto en la Ciudad de Buenos Aires data del 16 de diciembre, dos días después de haber resultado electo. Luego de mostrarse ante las cámaras en el Salón Blanco de Casa Rosada , compartieron una reunión ampliada en el Salón Eva Perón.

El encuentro inicia una etapa bilateral de coincidencias que deja atrás las tensiones que caracterizaron las relaciones entre ambos gobiernos, durante el mandato de Gabriel Boric en Chile, y encarar una alianza política en la región entre dos presidentes muy cercanos en lo ideológico, y ambos con posiciones muy cercanas al gobierno de los Estados Unidos que encabeza Donald Trump.

Jose Antonio Kast, Javier Milei, Casa Rosada, funcionarios Jose Antonio Kast reunido con Javier Milei y funcionarios de ambos países. Foto: Presidencia de la Nación.

Tanto Milei como Kast sostienen una posición en defensa de la visión económica liberal y coinciden en temas como inmigración, seguridad, y reducción del aparato estatal y participan de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

Los mandatarios exponentes de la derecha regional tienen por delante potenciar la colaboración económica, energética y judicial entre ambas naciones, pero también intercambiar sobre cuestiones regionales e internacionales, señaló Infobae. Los principales temas giraron en torno a la infraestructura, seguridad y comercio.

La reunión se dio días después de que la justicia argentina ordenara la detención con fines de extradición del exguerrillero chileno Galvarino Sergio Apablaza, acusado de participar en el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y asilado en Argentina desde hace décadas. Sin embargo, no se encontraba en su vivienda.