La DGE aprobó el plan de estudio de la Tecnicatura en Criminalística a distancia en Mendoza

La Dirección General de Escuelas oficializó la aprobación del plan de estudios para la Tecnicatura Superior en Investigación Criminalística bajo la modalidad de Educación a Distancia. La medida facilita el acceso a la formación técnica desde cualquier punto de la provincia de Mendoza.
La iniciativa, habilita al Instituto Técnico Superior N° PT-177 “Juan Vucetich” a impartir esta formación y se enmarca en una política de democratización educativa, buscando que jóvenes y adultos de todos los departamentos puedan acceder a una especialización en ciencias forenses sin necesidad de traslados diarios.
La resolución, publicada este lunes en el Boletin Oficial, establece condiciones específicas para garantizar la excelencia académica y la legalidad del título:
Validez y alcance: la oferta recibió la aprobación por un periodo de cuatro años (hasta diciembre de 2029) por parte de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente. Esto permite iniciar los trámites para obtener la validez nacional del título ante el Ministerio de Capital Humano.
Modalidad virtual: el cursado será a distancia, apoyado por la infraestructura del área de Educación Digital de Mendoza, lo que permite flexibilidad horaria y geográfica.
Sede administrativa: a pesar de la modalidad virtual, el instituto mantendrá su sede central para funciones administrativas y pedagógicas en la calle Rioja 944, de la Ciudad de Mendoza.
La aprobación de este plan de estudios responde a la creciente demanda de perfiles técnicos capacitados en la investigación científica del delito. Al ser una carrera de Nivel Superior Técnica, el programa cumple con la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y las normativas del Consejo Federal de Educación.
Desde la Dirección de Educación Superior destacaron que este tipo de ofertas con opción pedagógica a distancia son fundamentales para satisfacer las necesidades formativas actuales, permitiendo que el personal de seguridad y los civiles interesados logren una titulación oficial con estándares federales.
Requisitos y matriculación
Para el ciclo lectivo vigente, el Instituto "Juan Vucetich" deberá contar con la autorización previa de la Dirección de Educación Superior antes de proceder a la matriculación definitiva de los estudiantes, asegurando que se cumplan todos los indicadores de monitoreo y acompañamiento pedagógico previstos por la provincia.