La DGE aprobó el plan de estudio de la Tecnicatura en Criminalística a distancia en Mendoza. Imagen creada con IA

La Dirección General de Escuelas oficializó la aprobación del plan de estudios para la Tecnicatura Superior en Investigación Criminalística bajo la modalidad de Educación a Distancia . La medida facilita el acceso a la formación técnica desde cualquier punto de la provincia de Mendoza.

La iniciativa, habilita al Instituto Técnico Superior N° PT-177 “Juan Vucetich” a impartir esta formación y se enmarca en una política de democratización educativa, buscando que jóvenes y adultos de todos los departamentos puedan acceder a una especialización en ciencias forenses sin necesidad de traslados diarios.

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La resolución, publicada este lunes en el Boletin Oficial, establece condiciones específicas para garantizar la excelencia académica y la legalidad del título:

La aprobación de este plan de estudios responde a la creciente demanda de perfiles técnicos capacitados en la investigación científica del delito. Al ser una carrera de Nivel Superior Técnica, el programa cumple con la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y las normativas del Consejo Federal de Educación.

Sede administrativa: a pesar de la modalidad virtual, el instituto mantendrá su sede central para funciones administrativas y pedagógicas en la calle Rioja 944, de la Ciudad de Mendoza .

Modalidad virtual: el cursado será a distancia, apoyado por la infraestructura del área de Educación Digital de Mendoza, lo que permite flexibilidad horaria y geográfica.

Validez y alcance: la oferta recibió la aprobación por un periodo de cuatro años (hasta diciembre de 2029) por parte de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente. Esto permite iniciar los trámites para obtener la validez nacional del título ante el Ministerio de Capital Humano.

Desde la Dirección de Educación Superior destacaron que este tipo de ofertas con opción pedagógica a distancia son fundamentales para satisfacer las necesidades formativas actuales, permitiendo que el personal de seguridad y los civiles interesados logren una titulación oficial con estándares federales.

Requisitos y matriculación

Para el ciclo lectivo vigente, el Instituto "Juan Vucetich" deberá contar con la autorización previa de la Dirección de Educación Superior antes de proceder a la matriculación definitiva de los estudiantes, asegurando que se cumplan todos los indicadores de monitoreo y acompañamiento pedagógico previstos por la provincia.