6 de abril de 2026
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Mendoza

El Gobierno entregó a la Ciudad de Mendoza 15 nuevas pistolas Taser

Preventores de la Capital recibieron del Gobierno de Mendoza estas armas no letales tras ser capacitados para su utilización.

El Gobierno entregó a la Ciudad de Mendoza 15 nuevas pistolas Taser.

El Gobierno entregó a la Ciudad de Mendoza 15 nuevas pistolas Taser.

Foto: Cristian Lozano
 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno entregó a la Ciudad de Mendoza 15 pistolas Taser a preventores que completaron la capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE). Según indicó el Ejecutivo, esta actualización tecnológica busca optimizar la respuesta ante situaciones de riesgo.

“Hemos hecho un cambio tecnológico de las primeras 18 que teníamos a las 130 que estamos incorporando. Esta segunda versión tiene aspectos mucho mejores que permiten trabajar más en la prevención", explicaron.

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Se trata de un arma no letal que cuenta con dos cartuchos en lugar de uno: uno de advertencia y otro de mayor distancia de alcance. Cada una cuesta unos U$S 7.000 y son dispositivos que "ofrecen mayor versatilidad y precisión en su utilización".

6 de Abril de 2026, Entrega Pistolas Taser para preventores de Ciudad, seguridad
Pistolas Taser.

Pistolas Taser.

Las pistolas Taser ya están en funcionamiento en Mendoza. Recientemente, se utilizaron en un procedimiento policial en Malargüe para resolver un conflicto familiar con un hombre armado con un cuchillo, sin lesionados. También fueron parte de una intervención en Ciudad durante el fin de se semana pasado en una situación de violencia en una vivienda. Según el Gobierno, hay 1321 efectivos policiales habilitados como operadores de este tipo de arma en la provincia.

Tras la capacitación, preventores de la Ciudad de Mendoza podrán utilizar nuevas Taser

Del acto de entrega de las 15 armas a preventores de la Ciudad que finalizaron las capacitaciones participó el intendente Ulpiano Suarez; el gobernador Alfredo Cornejo; la ministra de Seguridad, Mercerdes Rus; y la vicegobernadora Hebe Casado.

Al respecto, Suarez celebró la incorporación de este equipamiento: "Esto es decisión política y entender que en materias como la seguridad tenemos dos caminos. Miramos para un costado, nos deslindamos responsabilidad, decimos que esto le corresponde a la Provincia, o nos metemos en el barrio, en el territorio, asumiendo riesgos".

6 de Abril de 2026, Entrega Pistolas Taser para preventores de Ciudad, Ulpiano Suárez
Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza.

Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza.

"En Ciudad, involucrándonos con la prevención, entendemos que con nuevas modalidades delictivas y situaciones hay que trabajar en la incorporación de tecnología, en la profesionalización de los preventores. Esta es la etapa que estamos transitando y, obviamente, con un esfuerzo presupuestario", destacó el intendente.

Suarez señaló que la incorporación de equipamiento para seguridad debe entenderse como una política de inversión sostenida y no como un gasto. En ese sentido, remarcó el impacto directo que tienen estas decisiones en la vida cotidiana de la población y en la capacidad de respuesta ante situaciones compleja: “Digo que esto es inversión, no es un gasto. Cada peso que ponemos en materia de prevención es invertir para fortalecer nuestra estrategia y también poder hacer frente a situaciones de riesgo que impactan en los vecinos, en los visitantes y en los turistas".

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