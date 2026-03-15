El protocolo que siguió la Policía para usar una Taser en un operativo en Malargüe

En un procedimiento policial ocurrido el pasado fin de semana en Malargüe, se utilizó con éxito pistolas Taser . En esta ocasión, la intervención permitió resolver un conflicto familiar con un hombre armado con un cuchillo, sin lesionados y respetando los protocolos vigentes.

El hecho se registró en el barrio Virgen del Carmen , ubicado a unos siete kilómetros al suroeste de la ciudad de Malargüe , cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un conflicto entre vecinos que involucraba a un hombre que portaba un arma blanca y mantenía una actitud amenazante .

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Según explicó el comisario Marcos Fernández, personal policial acudió rápidamente al lugar y se encontró con un individuo que, en medio de una discusión familiar, exhibía un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros de largo. Ante la situación, intervino personal de la Unidad de Cuerpos Especiales, que cuenta con capacitación específica para el uso de las pistolas Taser .

De acuerdo al jefe de la Oficina Departamental Malargüe , el sujeto no accedía a deponer su actitud pese a los reiterados pedidos de los uniformados para que arrojara el arma. Frente a este escenario, el oficial a cargo del operativo decidió aplicar el protocolo correspondiente y utilizar el dispositivo electrónico de manera disuasiva .

WhatsApp Image 2026-03-15 at 10.08.07 Comisario Marcos Fernández, Jefe Departamental Policía de Mendoza en Malargüe.

“La descarga fija disuasiva permitió que el sujeto desistiera de su actitud amenazante”, detalló Fernández, quien subrayó que la intervención evitó recurrir a métodos de mayor fuerza. Finalmente, los efectivos lograron reducir al hombre y secuestrar el arma blanca sin que se registraran heridos.

El comisario Fernández destacó que el procedimiento permitió cumplir con dos principios centrales de la actuación policial: el respeto por los derechos humanos y la aplicación de los criterios de necesidad, gradualidad y razonabilidad en el uso de la fuerza.

Desde la Justicia de Malargüe destacan el operativo

La causa quedó bajo la órbita de la Segunda Fiscalía de Malargüe, a cargo de la doctora María Victoria Sala, quien también valoró el accionar del personal policial. La funcionaria explicó que el dispositivo se utilizó únicamente de manera preventiva y disuasiva, sin efectuar disparos de arpones ni aplicar descargas directas sobre la persona.

Desde la fuerza informaron que el Ministerio de Seguridad de Mendoza destinó recientemente dos pistolas Taser 7 para el departamento, que son portadas por efectivos capacitados en el Instituto de Seguridad Pública.

WhatsApp Image 2026-03-15 at 10.09.48 Fiscal María Victoria Sala.

En tanto, el oficial ayudante Juan Parejas, quien participó del procedimiento, explicó que antes de utilizar el dispositivo se agotaron todas las instancias de diálogo con el hombre involucrado. La sola activación del sistema, con sus sonidos y las miras láser, fue suficiente para que desistiera, señaló.

Desde la Policía de Mendoza remarcaron que este tipo de herramientas buscan resolver situaciones de riesgo o violencia sin recurrir a fuerza letal, priorizando la prevención, la disuasión y el cumplimiento estricto de los protocolos operativos